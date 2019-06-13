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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    三星Note10 Pro特斯拉联名版渲染图曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前消息，三星将会在8月份左右发布下半年旗舰手机Galaxy Note10系列。且三星此次还将会推出一款升级版机型——Galaxy Note10 Pro。近日，有外媒消息表示三星还提供了一款特斯拉联名版Galaxy Note10 Pro。

    三星Note10 Pro特斯拉联名版渲染图曝光
    图片说明

    根据渲染图显示，这款特斯拉联名版Note10 Pro外观方面整体以灰色为主色调，并在相机模组以及边框处都加以特斯拉经典的红色的配色点缀，同时在手机背部靠上的位置还配备了一颗红色的特斯拉标志，在其下方还有标注有三星与特斯拉的联名标志。

    三星Note10 Pro特斯拉联名版渲染图曝光
    网曝Galaxy Note 10 Pro带壳渲染图

    据悉，此次三星Galaxy Note 10 Pro将采用全新的Infinity-O打孔屏方案，将之前S10系列饱受吐槽的前摄开孔放置在了中间的位置。同时还将采用后置三摄的方案，相机模组在机身左上角竖直排列，闪光灯则位于设计的左侧。

    三星Note10 Pro特斯拉联名版渲染图曝光
    网曝Galaxy Note 10系列渲染图

    值得一体的是，三星这次取消了此前一直在坚持保留的3.5mm耳机接口。不过，三星此次在该机的顶部增加了一个红外发射器。另外，还有传闻称三星将为Galaxy Note 10 Pro配备25W的快充技术。

    （本文图片来自网络）

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