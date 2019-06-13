中关村在线消息：北京时间6月13日，近日BOSS直聘整理了平台上相关数据，发布了一份最新的“人才报告”。这份报告中提到了5G人才目前需求量极大。今年前五个月5G相关人才平均招聘月薪为14110元，北京、深圳、上海对5G相关人才需求量是最高的。



5G人才月薪平均超1万4：一线城市需求量大

根据BOSS直聘给出的数据，这些5G人才期待薪资为10441元，招聘薪资14110元。北京对于5G人才的需求占比高达22.6%，排名所有城市的第一名，高于第二名深圳将近一倍。除此之外，西安、杭州、成都、南京、广州、武汉以及郑州等城市对于5G人才的需求也非常旺盛。

上周的时候，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等四家公司发放5G商用牌照。同时也宣布中国已经正式进入5G商用元年。之前这类重大消息工信部一般会选择股市闭市后发布，这次5G牌照发放却一改常态在上午发布。

目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。早在去年12月，工信部就向三大运营商发放了5G试验牌照，过去的半年内，各大城市5G基站的上线测试已悄然展开。有专家指出：今年预计将建设超过15万5G基站。

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