美国CTA总裁兼CEO夏培罗接受ZOL独家专访 希望贸易纠纷最终得到解决

中关村在线消息：6月12日，在2019亚洲消费电子展（CES Asia 2019）期间，主办方美国消费技术协会（CTA）总裁兼CEO盖瑞·夏培罗先生接受了ZOL（中关村在线）独家专访，回应了本届展会的情况以及中美贸易摩擦背景下，两国科技产业发展的情况。



美国消费技术协会（CTA）总裁兼CEO盖瑞·夏培罗先生

截至目前，美国消费技术协会共包含2200多家消费技术产品企业会员，代表着超过3000亿美元的美国消费电子产值；同时美国消费技术协会作为全球技术创新展示舞台——国际消费电子展（CES）以及CES Asia的主办方，又引领着全球消费电子的新趋势。

值得一提的是，美国消费技术协会从不寻求，也不依赖政府的资助。所以，在中美贸易战这个大背景下，美国消费技术协会总裁兼CEO盖瑞·夏培罗先生接受ZOL这样一家中文科技媒体的独家专访，其传递的信息具有很强的借鉴意义。

首先对于贸易战背景下，中美两国高科技领域方面合作与竞争的趋势问题，盖瑞·夏培罗先生做了回答。“我们认为竞争是非常积极的一面，可以促进产品和服务的质量提升，能够满足更多消费者的需求，所以竞争是好的。另外，我们认为贸易也是非常重要的，如果两个国家有很多贸易来往的话，两个国家就不可能在其他领域有太多的大分歧。”，盖瑞·夏培罗说。

对于贸易战是否会持续下去以及长期影响会是什么，盖瑞·夏培罗先生则表示“我希望贸易纠纷能够最终得到解决，当然目前还没有最后达成协议，如果两个国家都仍然隔离开来不进行任何接触的话，这对于科技创新来说是没有好处的，对于世界和平也是没有益处的。”

在贸易战背景下，作为代表美国科技企业的协会组织，CTA将有何作为？盖瑞·夏培罗先生表示“美国消费技术协会有2000多家技术企业是我们的会员，我们非常强烈公开反对征收关税。我们相信关税不是一个合适的途径来解决问题。下周我们也会到美国政府国会作证进一步提出我们反对关税的意见。美国消费技术协会也有很多人在很多场合向美国政府表达了我们反对征收关税的想法和看法。”

夏培罗先生主动提到了近期争端的焦点企业华为：“华为是一家非常强大、创新能力很强的企业，华为每年也参加亚洲消费电子展和加拉斯维加斯的消费电子展，在这方面是毋庸置疑的。大家对于华为本身也比较关注，特别是涉及到国家安全。可能美国政府和其他国家安全方面的专家有一些证据，而这些证据我们可能看不到，因此也没有办法对这事情做任何评论。”。

以下是ZOL专访美国消费技术协会总裁兼CEO盖瑞·夏培罗先生的全部内容：

ZOL（中关村在线）：在中美贸易战背景下，第五届CES Aisa开幕了，在你看来这次展会和过去几年相比有什么特殊意义？

盖瑞·夏培罗：我们没有看到今年和以往亚洲消费电子展有什么显著区别。尽管在中美贸易摩擦产生了一些不确定性，但我们还是在继续不断的增长。今年的亚洲消费电子展在很多方面都超过了以往几届，不管是创新性还是其他方面都为我们呈现了一个非常激动人心的展会。

ZOL（中关村在线）：高科技领域中美企业都有十分紧密的合作，同时又有激烈的竞争，这也是中美贸易战的冲突焦点，在你看来，未来两国科技产业的合作和竞争将会是什么形势？

盖瑞·夏培罗：我们认为竞争是非常积极的一面，可以促进产品和服务的质量提升，能够满足更多消费者的需求，所以竞争是好的。另外，我们认为贸易也是非常重要的，如果两个国家有很多贸易来往的话，两个国家就不可能在其他领域有太多的大分歧。这里争议的焦点可能在相关规则，美国企业在中国开展业务所遵守的规则和中国企业进入美国市场所接受到的规则之间有一些不太一样的地方。

ZOL（中关村在线）：如果贸易战还会持续下去，长期影响会是什么样的？

盖瑞·夏培罗：我希望贸易纠纷能够最终得到解决，当然目前还没有最后达成协议，如果两个国家都仍然隔离开来不进行任何接触的话，这对于科技创新来说是没有好处的，对于世界和平也是没有益处的。

ZOL（中关村在线）：一些中国企业在美国受到制裁，您认为名单可能会继续扩大吗？他们的美国合作伙伴如何应对随之而来的业务损失？

盖瑞·夏培罗：我不知道清单会不会扩大，但是美国政府已经决定以国家安全为由提出对于华为的相关制裁措施。在中国的美国企业也会受到相关的限制，比如联邦快递FedEx就受到限制无法和中国当地本土企业公平竞争。其实在历史上来看，美国一直对中国贸易给予了大力的支持，包括一开始给予中国永久性最惠国贸易权利以及中国加入WTO包括中国成为联合国安理会的成员，另外中国产品以低关税或者无关税进入美国市场，还有中国企业也得到了美国食品药品安全管理的支持，包括美国联邦航空管理局对中国产品和市场的开放。总的来看，美国在这方面是非常大力支持中国改革进程，而且让中国从发展中国家变成了一个相对发达的国家。

ZOL（中关村在线）：您怎么看待美方合作伙伴面临的损失？

盖瑞·夏培罗：我觉得他们还是非常关注事态的发展，但是更多关注点不是制裁而是关税问题。因为关税对两国消费者都会产生不利影响，对于企业也会产生不利的影响，制裁相对来说范围不是很光，只是针对几个涉及国家安全领域的企业和产品。

ZOL（中关村在线）：科技产业链上很多中国企业离不开美国企业掌握的上游技术，但是美国现在也没有中国的制造能力，这种合作已经持续很多年，未来还会持续多久，制造回归美国和中国自主发展技术是不是都是未来的趋势？

盖瑞·夏培罗：说实话我不太知道这种趋势会怎么样，但是我们看到有些制造型的企业确实离开了中国，可能是受政治环境影响或者成本影响。随着中国更加富裕，肯定有些制造业会到比较廉价的地区去开展他们的业务。这种趋势也是一个自然的过程，也有可能是一个临时的现象，未来具体怎么发展很难说。

ZOL（中关村在线）：作为代表美国科技企业的协会组织，针对贸易冲突CTA会采取哪些动作？希望看到什么结果？

盖瑞·夏培罗：美国消费技术协会有2,000多家技术企业是我们的会员，我们非常强烈公开反对征收关税。我们相信关税不是一个合适的途径来解决问题。下周我们也会到美国政府国会作证进一步提出我们反对关税的意见。美国消费技术协会也有很多人在很多场合向美国政府表达了我们反对征收关税的想法和看法。

华为是一家非常强大、创新能力很强的企业，华为每年也参加亚洲消费电子展和加拉斯维加斯的消费电子展，在这方面是毋庸置疑的。大家对于华为本身也比较关注，特别是涉及到国家安全。可能美国政府和其他国家安全方面的专家有一些证据，而这些证据我们可能看不到，因此也没有办法对这事情做任何评论。总的来说，对于华为肯定有不少困难，因为华为确实是一家非常大的企业，有很多员工的一个大公司。 （结束）

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