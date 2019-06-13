传三星Galaxy Tab S5将搭载高通骁龙855

中关村在线消息：前段时间，，三星在北京召发布了国行版的Galaxy Tab S5e和Galaxy Tab A (2019,10.1英寸)两款平板产品。近日，又有媒体曝光了三星旗舰级平板产品Galaxy Tab S5的相关信息。



三星刚刚发布了国行版Galaxy Tab S5e

据了解，三星Galaxy Tab S系列的旗舰机型一般都是在每年8月份发布。据国外媒体报道，近日有可靠消息来源称，今年的Galaxy Tab S5也将延续之前的传统在8月份正式亮相，同时消息还称三星将会为其配备平板版的S Pen，并搭载骁龙855处理器。



三星将为Galaxy Tab S5配备骁龙855以及S Pen

如果消息属实的话，今年Galaxy Tab S5的性能将会有一个非常大幅度的提升，要知道此前的两款Galaxy Tab S系列都是采用的上一代芯片组，三星这次终于在平板产品上应用了最新款旗舰处理器。

另外，爆料者还表示今年三星将提供最高6GB+512GB的存储组合，同时也会取消64GB闪存规格的基本版本。

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