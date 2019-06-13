    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    三星手机三星 Galaxy A50（4GB RAM/全网通）

    三星Galaxy A50开售：三摄+屏下指纹

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，三星在加拿大发布了全新中端机型——Galaxy A50。今日三星将正式在美国市场开售此款机型。该机的一大亮点是其搭载了屏下指纹识别，这也是三星首次在非旗舰机型上应用屏下指纹识别技术。

    三星Galaxy A50开售：三摄+屏下指纹
    图片说明

    据了解，三星Galaxy A50正面采用了一块6.4 英寸Super AMOLED Infinity-U 显示屏（刘海为形状类似字母U），同时还支持光学式的屏下指纹；背部设计采用了3D弧面玻璃背壳的方案，且得益于屏幕指纹的方案，所以其机身背部除了相机模组并无其他开孔，整体设计十分简洁。

    三星Galaxy A50开售：三摄+屏下指纹
    图片说明

    配置方面，该机搭载了三星自家的Exynos 9610处理器，主频为2.3GHz，提供4+64GB、6+128GB两种存储组合可供选择，并支持额外扩展；相机方面，该机采用了2500万像素主摄+123度广角副摄+500万像素景深的三摄组合，前置相机则为2500万像素。内置4000mAh电池，且支持15W快速充电。

    价格方面，该机在美国市场的起售价为349.99美元（约为2420元人民币）

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy A50开售：三摄+屏下指纹http://news.zol.com.cn/719/7191849.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7191849.html report 793 中关村在线消息：日前，三星在加拿大发布了全新中端机型——Galaxy A50。今日三星将正式在美国市场开售此款机型。该机的一大亮点是其搭载了屏下指纹识别，这也是三星首次在非旗舰机型上应用屏下指纹识别技术。图片说明据了解，三星Galaxy A50正面采用了一块6.4 英寸Supe...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：三星Galaxy A50正式开售
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品