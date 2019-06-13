三星Galaxy A50开售：三摄+屏下指纹

中关村在线消息：日前，三星在加拿大发布了全新中端机型——Galaxy A50。今日三星将正式在美国市场开售此款机型。该机的一大亮点是其搭载了屏下指纹识别，这也是三星首次在非旗舰机型上应用屏下指纹识别技术。



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据了解，三星Galaxy A50正面采用了一块6.4 英寸Super AMOLED Infinity-U 显示屏（刘海为形状类似字母U），同时还支持光学式的屏下指纹；背部设计采用了3D弧面玻璃背壳的方案，且得益于屏幕指纹的方案，所以其机身背部除了相机模组并无其他开孔，整体设计十分简洁。



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配置方面，该机搭载了三星自家的Exynos 9610处理器，主频为2.3GHz，提供4+64GB、6+128GB两种存储组合可供选择，并支持额外扩展；相机方面，该机采用了2500万像素主摄+123度广角副摄+500万像素景深的三摄组合，前置相机则为2500万像素。内置4000mAh电池，且支持15W快速充电。

价格方面，该机在美国市场的起售价为349.99美元（约为2420元人民币）

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