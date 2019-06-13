中关村在线消息：北京时间6月13日，近日有国外媒体放出了一批三星下半年新旗舰Galaxy Note 10 Pro新的谍照。这其中最有意思的是人们发现了一款三星与特斯拉联名合作的Note 10 Pro。



三星Note10特斯拉联名款流出 售价高达2万元

三星Galaxy Note 10 Pro特斯拉联名款延续了特斯拉的“高级灰”风格——在后盖用上了一整面拉丝金属设计。另外从这款限定机上人们很容易看到Note 10的一个新特性，那就是整机没有开孔。根据爆料，这部联名款手机售价可能高达2万元。

根据此前曝光的渲染图显示，三星Note10系列将采用居中打孔的Infinity-O屏幕屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹；Note 10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note 10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

爆料称，三星Galaxy Note 10 Pro搭载高通骁龙855芯片，最高配备12GB内存，标配UFS 3.0闪存，电池容量为4500mAh，支持45W快充。

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