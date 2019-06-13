早报：LV推出华为P30保护套 韩国5G用户破百万

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为推出定制款手机已经不是一件新鲜的事情了，不过今天他们推出的合作产品却不一般。



LV推出华为P30定制款保护套：京沪线下店可买到





昨天晚间，华为在其官网上架了一款全新的手机保护套，这款保护套是国际知名奢侈品厂商路易威登与华为合作推出的P30系列手机保护套。目前这款手机保护套可以在华为官网以及北京上海的线下店买到，售价为3050元。



三星公司同样是一个乐于推出联名定制款手机的厂商，他们下半年的旗舰机Note 10 Pro这次将会与特斯拉合作。

三星Note 10 Pro推特斯拉联名款：起售价2万元





近日国外媒体放出了一批三星下半年旗舰机Galaxy Note 10 Pro的谍照，这其中最有意思的是人们发现了一款三星与特斯拉联名合作的Note 10 Pro。这款机型延续了特斯拉的“高级灰”风格——在后盖用上了一整面拉丝金属设计。根据爆料，这款手机售价可能高达2万元。

韩国的5G用户数量已经突破百万，这项新技术受到的关注远超人们想象。



韩国5G用户突破百万：普及速度远超4G





据韩联社报道，在刚刚推出5G服务69天之后，韩国的5G用户数量就突破了100万，普及速度超过了当年的4G。韩国4月3日正式推出5G商用服务，这意味着每天平均新增1.7万5G用户。目前韩国仅在有限的地区推出了5G服务，因此全面铺开数据将更加惊人。

有关诺基亚选择放弃中国5G市场的流言纷纷出现，诺基亚也发布声明来澄清这一传言。



诺基亚发布声明：不会放弃中国5G市场





近期有传言显示，诺基亚正在制定应急计划，如果有必要将会撤出中国市场。随后，诺基亚官方发布声明，他们表示：“中国市场对我们而言一直以来都是非常重要的，而且我们相信在中国的5G建设中，我们将发挥巨大的作用。同时我们灵活的供应链可以确保公司架构不会因为政府对我们有采购源头的要求而发生变化。”

Uber一直希望能够推出自动驾驶汽车，这次他们找上了沃尔沃。



Uber即将推出自动驾驶汽车：找上了沃尔沃





据路透社报道，Uber周三将在华盛顿发布最新一代的沃尔沃自动驾驶汽车。Uber表示，新生产的XC90将由沃尔沃汽车在瑞典组装，并配备方向盘和制动踏板等人类控制装置。但Uber同时指出，该车还将配备专为计算机设计的转向和制动系统，并非人类司机。

英特尔公司近期任命了新的首席人事官，这也意味着他们将加速向数据中心转型。

英特尔任命新首席人事官：加速公司转型





Intel公司今天凌晨宣布任命Sandra Rivera为公司新任CPO及执行副总裁，她将掌管Intel公司的人力资源组织，直接听命于CEO思睿博，带领大约10万员工的Intel公司加速向以数据为中心的方向转型。此前，英特尔曾宣布撤出5G芯片研发市场。

Steam近期对他们的游戏库界面进行了更新，更加丰富直观是他们努力的目标。



Steam更新游戏库界面：数周后公测





近日，Valve公司在E3大展上接受采访时表示，全新Steam游戏库界面将在数周后迎来公测。作为玩家停留时间最长的部分，Steam游戏库将迎来更直观丰富的界面。同时，V社还公布了两张Steam游戏库界面图示例。

华为的方舟编译器正在紧锣密鼓的测试中，Mate 20这样的老机型也将体验到这项全新的技术。

方舟编辑器正在测试：华为Mate 20即将获得推送





上个月的时候，华为曾经表示，除华为P30系列外，更多老机型在升级至EMUI 9.1后将陆续支持方舟编译器。就在近日，华为官方发布声明，表示Mate 20系列的方舟编译器很快就将和大家见面。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：LV推出华为P30保护套 韩国5G用户破百万http://news.zol.com.cn/719/7191790.html