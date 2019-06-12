晚报：传华为将推出无人车 笔记本新品也在路上

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

传华为推出自动驾驶汽车：2021年上市





据英国金融时报消息，华为目前计划推出自动驾驶汽车，并由电机驱动。这款汽车预计最早将在2021年上市。2018年的时候，华为与奥迪正式宣布了双方在智能网联汽车领域的下一步合作计划，并通过最新的奥迪Q7展示了双方领先的技术。目前，华为官方并未就这一传言发表官方回应。

Z点评：华为自身的技术优势，进入自动驾驶市场似乎是一个迟早的事情。

传华为即将推出新款笔记本：命名将有大变化







近日有传言显示，华为即将在今年7月推出全新的笔记本电脑产品。这款新PC产品在型号、配置上都会有很大的变化，仍然使用Windows操作系统。目前，华为和荣耀PC产品主要以MateBook、HonorBook命名，新品具体命名还无从得知，华为官方也并未就这则传闻发表正式回应。

Z点评：华为笔记本产品线一直是华为第二重视的消费级产品线，如果这次又大变化，显然他们是有备而来的。

以色列公司推出全新充电技术：5分钟内手机充满





近日，以色列电池快充解决方案公司StoreDot相关负责人在接受采访时表示，将于明年下半年开始销售可在5分钟内充满电的手机电池，并计划2021年向市场推出可在5分钟内充满电的电动滑板车电池。该公司CEO梅尔斯多夫还提到，他们研发的电池不会衰减。



Z点评：手机续航一直是人们头疼的问题，技术的进步正在让这些烦恼消失。

野村证券分析师爆料：中移动开始签署5G设备合同





近日华尔街研究公司野村证券发布了一份投资报告，报告中他提到，刚刚拿到5G牌照的中国移动，已经签署了第一轮5G网络设备合同，未来还将与更多的厂商达成合作协议。

这名分析师表示，目前只是一次小规模的招标，他们仅采购1131台相关设备。随着5G网络的推出，这种采购还将加速。值得一提的是，中国移动这次选择了NSA(非独立)模式部署5G，主要是因为中国移动时间紧迫，需要在年内向四十个城市提供5G服务，因此他们选择了更容易执行的NSA。



中国移动的第一次招标总金额为27亿美元。中国移动预计到9月底的时候，5G将覆盖中国40个城市。分析人士指出，他们预计中国移动将把其中大部分合同授予华为和中兴通讯。

Z点评：中国移动在拿到5G牌照之后势必要持续发力，这也意味着5G的发展将提速。

中国联通晒出5G牌照照片：原来就长这样





中国联通官方微博在今天放出了一组5G牌照的实拍图，就是这一个不大不小的本子，标志着中国正式进入5G时代。

从图片上看，在蜂窝移动通信一栏，可以看到许可经营的移动通信业务，其中包括：900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务；WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务；LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE/LTE FDD）以及第五代数字蜂窝移动通信业务。

Z点评：5G牌照的颁发意味着中国进入5G时代，各家电信运营商也要多多加油，让5G网络尽早到来。

奥克斯回应“格力于民族大义不顾”言论：非官方发言





由于格力举报奥克斯空调效能问题所引发的一系列“口水仗”，@浙江之声发表了一篇评论性的微博，其中提及奥克斯提出的三大质疑点。而就在这三大疑点中的最后一条写到：“奥克斯呼吁，在中美贸易战下，民族品牌应携手一致对外。格力直接向本土企业开战，于民族大义不顾，于国之大局不顾。”

针对类似舆论中“格力于民族大义不顾”的言论，奥克斯相关负责人表示，“格力于民族大义不顾”是高管私下聊天，并非官方发言。



Z点评：奥克斯与格力的争端还在继续，不过一些不实的流言也在蔓延。

ofo累计欠债超5000万 运营主体法人已被限制出境





今日有媒体报道，ofo的运营主体东峡大通（北京）当前法人代表被限制出境，原因是东峡大通（北京）不履行法律文书确定的义务。报道称，据上海市高级人民法院网公开执行信息显示，因东峡大通（北京）管理咨询有限公司不履行法律文书确定的义务，法院已依法限制其影响债务履行的直接责任人陈正江出境。

Z点评：从去年开始，ofo的麻烦就一桩接着一桩。一年过去了，似乎丝毫没有缓解。

微视内测30秒朋友圈视频：已向部分用户开放





腾讯旗下短视频应用微视近期已经向部分用户开放了30秒朋友圈视频，并开启了测试。用户在拍摄了短视频之后，可以选择同步到朋友圈里，不过视频的长度也限制在30秒之内。如果微视视频超过30秒，用户可以点击“编辑”节选30秒以内的视频。

Z点评：微视自诞生以来就是腾讯主推的项目，但无奈一直无法与抖音抗衡。在彻底放开朋友圈限制之后，微视能够迸发怎样的能量非常值得期待。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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