中关村在线消息：北京时间6月12日，近日华尔街研究公司野村证券发布了一份投资报告，报告中他提到，刚刚拿到5G牌照的中国移动，已经签署了第一轮5G网络设备合同，未来还将与更多的厂商达成合作协议。



野村证券分析师爆料：中移动开始签署5G设备合同

这名分析师表示，目前只是一次小规模的招标，他们仅采购1131台相关设备。随着5G网络的推出，这种采购还将加速。值得一提的是，中国移动这次选择了NSA(非独立)模式部署5G，主要是因为中国移动时间紧迫，需要在年内向四十个城市提供5G服务，因此他们选择了更容易执行的NSA。



中国移动的第一次招标总金额为27亿美元。中国移动预计到9月底的时候，5G将覆盖中国40个城市。分析人士指出，他们预计中国移动将把其中大部分合同授予华为和中兴通讯。

上周的时候，工信部正式宣布向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。随后，中国移动技术部总经理王晓云表示，今年中国移动将在40个城市实现5G覆盖，将陆续向公众放号。在北京，中国移动将实现长安街、东二环、西二环、CBD、部分地铁等地覆盖。

首批支持5G网络的城市有：北京、天津、上海、重庆等4个直辖市，合肥、福州、兰州、广州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州等27个省会城市，大连、青岛、宁波、厦门、深圳等5个计划单列市以及雄安、张家口、苏州、温州等城市。

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