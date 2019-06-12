疑似Pixel4亮屏真机曝光：前置挖孔双摄

中关村在线消息：据之前的消息，谷歌将会在今年十月份发布旗下最新款旗舰手机产品——Pixel 4。近日关于该机的各种爆料消息也是层出不穷，刚刚又有国外媒体曝光了一组疑似谷歌Pixel 4的真机亮屏照片。



网曝谷歌Pixel 4真机亮屏照片

图片显示，谷歌Pixel 4的外观方面与今天早些时候曝光的渲染图不同，其正面采用了挖孔屏的方案，且前摄为双摄组合，位于屏幕右上角。这也是除了三星S10+以外首款采用前置挖孔双摄的手机。此外，从图片中可以看出，该机屏幕的四周的边框相较Pixel此前的机型有进一步缩窄，但与其他品牌旗舰产品对比来看依然相对较宽。



网曝谷歌Pixel 4真机亮屏照片

根据此前曝光的渲染图来看，谷歌Pixel 4的背部很可能会采用和今年新款iPhone类似的“浴霸”方案，其相机模组内共包含了三颗摄像头，且与新iPhone一样都放置在机身背部左上角的位置。此外，该机还将搭载高通骁龙855处理器，配备6GB内存，这也是谷歌首次为旗下手机搭载6GB内存。

（本文图片来自网络）

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