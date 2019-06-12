中关村在线消息：北京时间6月12日，近日马云出席了联合国数字合作高级别小组会谈。会谈中马云除了谈及中国互联网的现在与未来，还大胆的爆料了自己的电脑水平。马云直言，尽管自己已经在互联网工作了25年，但自己的电脑水平也只会首发邮件。



马云电脑水平究竟几何？目前只会收发邮件

马云认为，自己的电脑水平实在抱歉，因此他也只是数字时代的初学者。这次并不是马云第一次爆料自己的电脑水平，2016年的成都星巴克员工大会上他就表示自己除了发发邮件之外，有时候连看DVD都不会。他认为不是科技改变世界，而是背后的梦想改变了世界。

在这次会谈中，马云还谈到了当下年轻人的网贷问题。他表示，现在年轻人借钱很容易，3分钟申请1分钟钱就到账。

马云表示，在中国这种模式被成为310模式，科技改变了全世界。正是这种模式让年轻人不担心拿到钱。不仅年轻人不担心，非洲人也不担心，但欧洲人却很担心，因为欧洲想保持过去的模式，但我们不可能一直停留在过去，时代在发展。

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