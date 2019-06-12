三星推出Galaxy A50：水滴屏+后置三摄

中关村在线消息：据媒体报道，三星在加拿大发布了新机型——Galaxy A50。该机将于明日（6月13日）开始销售，起售价为349.99 美元（约为2420元人民币），目前还尚不知晓三星是否会在国内推出此款手机。



三星推出Galaxy A50中端机型

据了解，三星Galaxy A50采用采用一块6.4 英寸Super AMOLED Infinity-U 显示屏（刘海为形状类似字母U）；该机背部采用了3D弧面玻璃背壳设计，同时因为该机搭载了屏下指纹识别技术，所以在机身背部除了相机模组并无其他开孔，整体设计比较简洁。



Galaxy A50是三星首款搭载屏下指纹的非旗舰机型

配置方面，该机搭载了三星自家的Exynos 9610处理器，主频为2.3GHz，提供4+64GB、6+128GB两种存储组合可供选择，并支持额外扩展；相机方面，该机采用了2500万像素主摄+123度广角副摄+500万像素景深的三摄组合，前置相机则为2500万像素。内置4000mAh电池，且支持15W快速充电。

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