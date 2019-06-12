要发旗舰了？外媒曝光HTC ZERO渲染图

中关村在线消息：近日，据外媒mobilanyheter爆料，HTC将发布一款代号为ZERO的新系列手机，随后外媒放出了新机的曝光图。



外媒曝光HTC新机ZERO系列手机渲染图

据曝光图显示，HTC新机命名为ZERO，背部采用了后置双摄像头，正面采用挖孔屏设计，前置摄像头在屏幕上方正中心。



HTC新机ZERO系列手机渲染图背部



HTC新机ZERO系列手机渲染图显示前置采用挖孔屏设计



白色版本



红色版本

从曝光图的外观信息看，该手机拥有黑色，红色，蓝色和白色总共四种配色。目前，尚未能得到该手机的其他信息。

（本文图片来自互联网）





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