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    要发旗舰了？外媒曝光HTC ZERO渲染图

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日，据外媒mobilanyheter爆料，HTC将发布一款代号为ZERO的新系列手机，随后外媒放出了新机的曝光图。

    要发旗舰了？外媒曝光HTC ZERO渲染图
    外媒曝光HTC新机ZERO系列手机渲染图

    据曝光图显示，HTC新机命名为ZERO，背部采用了后置双摄像头，正面采用挖孔屏设计，前置摄像头在屏幕上方正中心。

    要发旗舰了？外媒曝光HTC ZERO渲染图
    HTC新机ZERO系列手机渲染图背部

    要发旗舰了？外媒曝光HTC ZERO渲染图
    HTC新机ZERO系列手机渲染图显示前置采用挖孔屏设计

    要发旗舰了？外媒曝光HTC ZERO渲染图
    白色版本

    要发旗舰了？外媒曝光HTC ZERO渲染图
    红色版本

    从曝光图的外观信息看，该手机拥有黑色，红色，蓝色和白色总共四种配色。目前，尚未能得到该手机的其他信息。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：要发旗舰了？外媒曝光HTC ZERO渲染图http://news.zol.com.cn/719/7190946.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7190946.html report 466 中关村在线消息：近日，据外媒mobilanyheter爆料，HTC将发布一款代号为ZERO的新系列手机，随后外媒放出了新机的曝光图。外媒曝光HTC新机ZERO系列手机渲染图据曝光图显示，HTC新机命名为ZERO，背部采用了后置双摄像头，正面采用挖孔屏设计，前置摄像头在屏幕上方正中心。...
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