苹果副总裁亲自辟谣：没有取消3D Touch

中关村在线消息：苹果在上周召开了WWDC2019全球开发者大会，会上发布了全新一代的iPhone手机操作系统iOS 13。有开发者在更新了开发者预览版系统之后发现苹果好像取消了3D Touch功能。不过日前有一位苹果高管对此事进行了辟谣。



网传新iPhone将取消3D Touch

其实这并不是第一次传出这样的消息了，《华尔街日报》1月就发表过类似的看法。尽管与3D Touch比，Haptic Touch由于没有压力感应层而无法辨别轻压与重压动作，但对用户来说分两级的意义不大。比如Haptic Touch最先被用到了iPhone XR上，苹果用长按的动作替代了重压，因为新的iPhone都有Taptic Engine震动马达，因此能模拟出和3D Touch类似的感觉。



苹果高管回复开发者称不会取消3D Touch

为了进一步确认此事，这位开发者决定直接向苹果高级软件副总裁Craig Federighi发出了邮件询问是否会取消3D Touch。没想到Craig Federighi竟很快给了它回复，他表示这只是一个Bug，应该会在下一个Beta版本中就会恢复。看来今年的新款iPhone依然不会取消3D Touch功能。

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