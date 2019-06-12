中关村在线消息：北京时间6月12日，近日，摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)发布了一份投资者报告，报告中他非常看好特斯拉自动驾驶未来的前景，并认为这样的他们所研发的技术目前被严重低估。



摩根士丹利看好特斯拉自动驾驶：价值被低估

乔纳斯认为，外界投资者们严重低估了自动驾驶的价值，许多投资者并没有明确地将该业务纳入他们对特斯拉的估值中。乔纳斯还表示，自动驾驶的潜力非常巨大，它已经远远超越了特斯拉自身的汽车制造。同时，特斯拉的充电站基础设施网络、太阳能和储能产品、电动汽车电池的潜在业务也应该被投资者所重视。

不过，同样是乔纳斯，在将近20天之前的投资报告中，他表示如果在最糟糕的情况下，特斯拉的股票将只值10美元。

事实上，特斯拉经营上的疲软已经体现在他们的财报之中了。特斯拉表示，上一季度他们的亏损额达到7.02亿美元，很大程度上是受到销售不佳影响。分析师们表示，特斯拉目前的市场需求状况已经无法支撑该公司目前的经营规模。

除了摩根士丹利之外，还有很多投资机构都对特斯拉的前景投上了怀疑的一票。奥本海默基金公司首席技术分析师Ari Wald称，尽管特斯拉股价在今年内遭遇了市场抛售，但情况或许还会变得更糟。在他看来，短期内特斯拉股价很有可能跌至180美元。

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