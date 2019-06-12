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    一加手机一加 7 Pro（12GB/256GB/5G全网通）

    一加7 Pro全新配色皓月金开启预售 价钱没涨

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上个月发售的一加7 Pro无疑是成功了，不但在销量方面成绩喜人，话题性也是颇大，现在一加官方宣布将推出一款全新配色一加7 Pro，并定于6月14日发售。

    一加7 Pro 新配色皓月金，6月14日正式开售
    一加7 Pro皓月金版

    据悉，一加手机官方放出海报表示，一加7 Pro皓月金版本已开启预约，新配色版本选择的是8GB+256GB规格，售价为4499元，将于6月14日正式发售。

    从价格上看，一加7 Pro皓月金版与原本的8GB+256GB版首发配色一致，并没有因为是新配色就卖得更贵。

    一加7 Pro正面采用了弹出式前置摄像头，避免屏幕槽点，屏占比提升到93.22%，视觉体验达到真全面屏的沉浸。一加7 Pro后置采用4800万主摄像头+1600万广角镜头+800万长焦镜头的三摄组合。

    一加手机7 Pro搭载高通骁龙855处理器，提供6GB/8GB/12GB内存，机身存储则标配UFS 3.0，可选128GB/256GB容量。内存拥有RAM Boost技术加持，该机还支持全局DC调光，内置Haptic线性马达。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：一加7 Pro全新配色皓月金开启预售 价钱没涨http://news.zol.com.cn/719/7190890.html

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