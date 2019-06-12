一加7 Pro全新配色皓月金开启预售 价钱没涨

中关村在线消息：上个月发售的一加7 Pro无疑是成功了，不但在销量方面成绩喜人，话题性也是颇大，现在一加官方宣布将推出一款全新配色一加7 Pro，并定于6月14日发售。



一加7 Pro皓月金版

据悉，一加手机官方放出海报表示，一加7 Pro皓月金版本已开启预约，新配色版本选择的是8GB+256GB规格，售价为4499元，将于6月14日正式发售。

从价格上看，一加7 Pro皓月金版与原本的8GB+256GB版首发配色一致，并没有因为是新配色就卖得更贵。

一加7 Pro正面采用了弹出式前置摄像头，避免屏幕槽点，屏占比提升到93.22%，视觉体验达到真全面屏的沉浸。一加7 Pro后置采用4800万主摄像头+1600万广角镜头+800万长焦镜头的三摄组合。

一加手机7 Pro搭载高通骁龙855处理器，提供6GB/8GB/12GB内存，机身存储则标配UFS 3.0，可选128GB/256GB容量。内存拥有RAM Boost技术加持，该机还支持全局DC调光，内置Haptic线性马达。

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