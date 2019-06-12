塞尔达续作正在开发 任天堂E3正式公布

中关村在线消息：今日凌晨，任天堂在E3直面会上，任天堂正式公布了《塞尔达传说：旷野之息》续作的消息，并表示目前已经在开发中。



任天堂正式公布《塞尔达传说：旷野之息》续作

任天堂在E3 2019直面会上正式宣布了《塞尔达传说：旷野之息》续作的消息，同时还展示了游戏的一些画面。目前，该续作正在开发中，官方暂未表示明确的上市时间。













据资料显示，《塞尔达传说：旷野之息》是2017年03月03日发行的一款开放世界动作冒险游戏，任天堂企划制作本部与子公司Monolith Soft协力研发制作，是《塞尔达传说》系列游戏正统续作的第15部作品。



该作在上市后获得了很多项奖项：2017年12月8日获得TGA年度游戏、最佳游戏设计和最佳动作冒险游戏；2017年12月23日获GameSpot年度最佳游戏；2018年1月5日获EDGE年度最佳游戏；2018年3月24日获得GDC最佳游戏音效奖、最佳游戏设计奖和年度游戏奖；2018年3月18日获得SXSW最佳游戏性奖、最佳游戏设计奖和年度最佳游戏。

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