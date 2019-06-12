中关村在线消息：北京时间6月12日，据The Information报道，苹果公司近期正在与英特尔进行谈判。他们希望能够成功收购英特尔德国调制解调器部门。如果能够成功的收购，苹果在芯片自主研发能力上将得到大大的提升。



传苹果收购英特尔德国分部：加快自研进程

一些知情人士表示，4月份的时候，苹果就与英特尔展开了会谈。如果双方达成协议，很有可能会包括英特尔专利和产品。最终收购协议与苹果收购Dialog Semiconductor相似。不过，The Information也提到，这笔交易还是存在收购失败的可能的。

苹果公司此前曾经与英特尔洽谈收购调制解调器芯片业务，尽管他们已经与高通达成和解，但现在他们还在尝试进行收购。上一次苹果与英特尔谈判大约从去年夏天开始，持续了几个月。

据一位熟悉苹果运营情况的人士表示，随着iPhone业务的下滑，苹果比以往任何时候都更愿意接受规模更大、更具变革性的交易。因此，目前虽然已经与高通达成和解，但苹果仍旧有可能与英特尔公司达成收购协议。

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