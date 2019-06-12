三星Note10保护壳再曝光：确认无耳机孔

中关村在线消息：此前，有传闻称三星将会在今年的Galaxy Note 10系列上取消3.5mm耳机接口。今日，有网友爆出了Galaxy Note 10的手机壳设计渲染图，再次证实了该传闻。



网曝三星Galaxy Note 10手机壳渲染图

渲染图显示，三星Galaxy Note 10的外观设计与之前的传闻大致相符，其将采用后置三摄的方案，相机模组在机身左上角竖直排列，闪光灯则位于设计的左侧。同时，手机壳上并没有显示有3.5mm耳机接口的存在。不过，三星此次在该机的顶部增加了一个红外发射器。



三星Note 10手机壳上没有耳机接口开孔

除此之外，根据最新曝光的渲染图显示，三星Note10系列将采用居中打孔的Infinity-O屏幕屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹；Note 10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note 10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。



网曝三星Galaxy Note 10系列带壳渲染图

三星目前还没有对外宣布Galaxy Note 10系列的发布日期，按照惯例其将会在9月份发布Note系列新机，但是最新有越来越多的传言称三星将会在8月召开发布会。

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