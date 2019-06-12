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    三星Galaxy M40发布：打孔屏+骁龙675

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星近年计划深耕印度市场，希望通过供应链优势打造出更加符合当地市场需求的产品。继之前推出了Galaxy M10、Galaxy M20、Galaxy M30手机之后，近日又发布了新一代Galaxy M系列的新机——Galaxy M40。

    三星Galaxy M40发布：打孔屏+骁龙675
    三星在印度发布Galaxy M40

    据了解，三星Galaxy M40与三星在国内推出Galaxy A60的配置基本一致，其正面采用了一块6.3英寸的“挖孔屏”，三星官方称这块屏幕叫做“超清影像黑瞳全视屏”，其摄像头放在屏幕左上角屏占比达到91.8%，并且使用了屏幕发声技术；后置竖列三摄+后置指纹识别，前置1600万像素单摄像头。

    三星Galaxy M40发布：打孔屏+骁龙675
    三星Galaxy M40与国内Galaxy A60基本一致

    核心配置方面，三星Galaxy M40搭载骁龙675处理器，该处理器采用11nm制程工艺，全新的Kryo 460架构，CPU大核频率为2.0GHz；配备6GB+128GB存储组合，并且支持最高512GB的MicroSD卡扩展。相机方面，前置3200万像素摄像头，后置1600万+800万（长焦）+500万（景深）像素三摄像头，运行基于Android 9的One UI系统。

    价格方面，三星Galaxy M40在印度的起售价为19990印度卢比（约为1990元人民币），共提供午夜蓝和海水蓝两款机身配色，将于6月18日在印度各大平台开始销售。

    （本文图片来自网络）

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