Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓

Best Phone or Mobile Device 移动(通信)奖：华为 P30 Pro





获奖理由：华为P30 PRO搭载超感光徕卡四摄，全新色彩滤镜阵列设计，颠覆传统暗光性能极大提升；潜望式镜头结构可实现最高50倍数码变焦。是DxOMark后置相机排行榜第一名，也是迄今为止后置相机最优秀的智能手机。

Best Startup 创业项目奖：ONO手机3D打印机





获奖理由：ONO智能手机3D打印机在2019 CES Asia上与中国消费者见面，零售价仅99美金，使用智能手机屏幕作为材料成型的固化光源，用户的初次购机成本较低，虽然成型尺寸仅为72*124*52mm，但是打印精度达到了42微米，可以制作小尺寸的高精度零件，99美金的硬件零售价也让光固化技术的3D打印机的入门门槛降低，极有可能在个人和家庭用户中开辟出一个新的需求市场。



Best Innovation创新奖：Bose Personal Plus音响系统





获奖理由：创新型汽车音响解决方案，采用SeatCentric座椅声场技术，以较少组件就能实现澎湃清晰并且极具空间感的声音效果。

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CESA2019：科技改变社会的大戏正在上演

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