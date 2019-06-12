Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓

Best AI 人工智能奖：讯飞智能录音笔





获奖理由：讯飞智能录音笔可独立实现录音和文字转写全流程，语音1秒成文，转写准确率高达98%，语音转写结果实时呈现。针对会议、采访、演讲、音乐会等不同场景，讯飞智能录音笔通过人工智能技术智能调用2个大直径定向麦克风和6个矩阵式麦克风以实现高清降噪拾音，收音距离可达15米。与此同时，它还支持英文语音的同步转写和辅助翻译。



Best of Bset 编辑选择奖：海信4K激光电视 100L7





获奖理由：激光电视自其出现，就一直是超大屏多媒体娱乐的最优解决方案，同时也打破了超大屏液晶电视价格阈值。海信激光电视L7的脱颖而出更是依托于海信深耕多年的激光源技术，它将投影技术和电视技术做了完美的融合，未来有望成为超大屏市场领导者。此外，激光电视的漫反射成像原理，也能够对视力起到保护作用，我们认为海信激光电视L7是一款集健康与高科技于一身卓越产品。



Best Video/Television Technology 影音/电视技术：奥图码 P1 激光电视





获奖理由：卓越时尚的外观设计以及旗舰的硬件配置和软件优化，让奥图码P1激光电视成为2019年发布的精品激光电视，它拥有老牌投影品牌的血脉，同时更换外观新颜，综合实力强悍。



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