新款iPhone XR电池参数曝光：3110mAh

中关村在线消息：自去年iPhone XR发布以来，就以出色的系统体验和彩色后盖设计以及相对较低的价格，赢得了许多的年轻消费者的青睐。近日，有外媒曝光了iPhone XR 2代的最新消息，爆料显示新的iPhone XR将内置3110mAh电池。



iPhone XR 2代全方位带壳渲染图

根据此前的爆料，新款iPhone XR整体依然延续之前的设计，机身正面造型和前代基本一致，继续采用刘海的设计。最大的不同是在机身背部，由前代的单摄升级为双摄，与此前的爆料相符。但相机模组的造型采用了与iPhone XL相同的“浴霸”形状，位于手机背板左上方，双摄与闪光灯三者呈三角排列。



新款iPhone XR还将延续上代的多彩机身设计

另外，iPhone XR 2代将采用一块6.1英寸屏幕，后置相机会采用1200万像素主摄+1200万像素变焦副摄的双摄组合，支持2倍的光学变焦。另外，iPhone XR 2的电池也将会从2942mAh升级到3089mAh，同时还会支持无线充电功能。

价格方面，有消息称新一代iPhone XR的售价可能会在749美元（约为5039元人民币）左右。该机将会在今年的苹果秋季发布会上跟大家见面。

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