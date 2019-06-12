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    Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    Best Audio Product 音频设备奖：1MORE时尚真无线耳机

    Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓（不得发布）

    获奖理由：1MORE时尚真无线耳机是一款可以满足多场景应用的TWS耳机。产品采用轻量化设计，重6.2克，配合人体工学的耳塞构造，能够提供长时间舒适轻盈的佩戴感受。同时，耳机在外观设计、续航以及音质方面也拥有出众的表现，是目前TWS耳机中各方面均表现优异的一款产品。

    Best Vehicle Technology Product 汽车技术产品奖：安吉星（车家互联）

    Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓（不得发布）

    获奖理由：全面打通“人·车·生活”的车联生态。安吉星携手百度Apollo共同打造了车家互联，即将汽车与智能家居，接入到实际应用场景之中。通过对接主流的智能家居平台，为车辆赋予更强的家居控制能力。在这一功能下，用户可以远程管理智能电视、智能空调等智能家居设备，实现车家互联。

    Best Smart Home Product 智能家居产品奖：华为路由Q2 Pro

    Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓（不得发布）

    获奖理由：千兆子母路由，大户型、多墙体、别墅等场景的WiFi全屋覆盖神器，凌霄芯片、PLC Turbo等技术助推家庭网络体验再升级。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Best of CES Asia 2019大奖评选结果揭晓http://news.zol.com.cn/718/7187863.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7187863.html report 805 Best Audio Product 音频设备奖：1MORE时尚真无线耳机获奖理由：1MORE时尚真无线耳机是一款可以满足多场景应用的TWS耳机。产品采用轻量化设计，重6.2克，配合人体工学的耳塞构造，能够提供长时间舒适轻盈的佩戴感受。同时，耳机在外观设计、续航以及音质方面也拥有出众的...
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