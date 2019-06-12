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    讯飞智能录音笔获CES Asia展Best AI人工智能奖

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：第五届亚洲消费电子展（CES Asia 2019）上，科大讯飞新推出的讯飞智能录音笔获得了本届展会Best AI 人工智能奖。据悉，讯飞智能录音笔可以实现语音1秒成文，转写准确率高达98%。

    讯飞智能录音笔获CES Asia展Best AI人工智能奖
    讯飞智能录音笔获CES Asia展Best AI人工智能奖

    讯飞智能录音笔可独立实现录音和文字转写全流程，语音1秒成文，转写准确率高达98%。同时针对会议、采访、演讲、音乐会等不同场景，讯飞智能录音笔通过人工智能技术智能调用2个大直径定向麦克风和6个矩阵式麦克风以实现高清降噪拾音，收音距离可达15米。

    讯飞智能录音笔获CES Asia展Best AI人工智能奖
    讯飞智能录音笔现场实拍图

    其他硬件方面，讯飞智能录音笔配备3.5英寸触屏，2颗哈曼定向麦克风和6颗矩阵麦克风阵列，提供360度拾音能力。同时还支持4G、无线Wi-Fi、指纹识别的配置，超长待机。

    关于BestofCESAsiaAward：

    亚洲消费电子展最佳产品奖（BestofCESAsiaAward）是亚洲消费电子展官方奖项。奖项设立的目的是鼓励科技产品的创新，推动科技产品提供优异用户体验。从2015年开始，每一届BestofCESAsiaAward获奖产品和技术都代表了当届展会各领域的创新趋势和产业方向。本奖项由亚洲消费电子展媒体合作伙伴，中国领先的科技门户网站中关村在线独立评选。

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