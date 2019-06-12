早报：小红书回应要做直播 狐友全线下架一周

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

社区类应用小红书似乎也要走上直播这条道路，这可能是大多数现在的互联网公司都会走的发展方向，尤其是小红书这种带货能力强的平台。

小红书回应推出直播服务：还在测试之中





近日有消息显示，小红书已开通直播功能，并定向邀请部分达人参与体验。随后，小红书方面对这一传闻进行了回应，他们表示直播服务目前仍在测试期，是对内容创作者推出的实时深度互动工具。这是小红书继续为社区用户创造价值所提供的一种方式。



快狗打车因为既能拉人又能拉货火爆网络，但最近他们似乎也陷入麻烦。

快狗打车否认裁员50%：调整员工比例没那么多





针对亿欧网发布的《重磅丨快狗打车被曝“裁员50%”》的报道，快狗打车在昨天晚间发布了一份声明，表示为亿欧的报道为不实信息，公司员工的调整比例未超过总数的3.5%，属正常人员流动变化。同期，公司招聘力度也高于调整力度，总体员工人数并未实际减少。



亚马逊中国的发展已经走到了一个十字路口上，现在他们已经决定了下一个发展方向。

亚马逊海外购上线五周年：未来集中发力此项业务





亚马逊海外购上线将满五周年，亚马逊中国近日正式宣布，亚马逊海外购选品总量突破2000万，并将从选品、物流、体验和优惠等方面进行全面升级。亚马逊中国副总裁顾凡表示，未来亚马逊中国将集中资源发力跨境网购。

5G牌照发放之后，三大运营商如何合作推动5G技术的发展是一个疑问。近期，国资委也出面回应了此事。

国资委称三大运营商要加强合作：避免5G重复投资





近日，国资委副主任赵爱明、任洪斌赴中国联通调研，参加中国电信、中国联通和中国移动5G产业发展研讨会。会上赵爱明表示，三家运营商要主动承担国家任务，进一步加强合作，避免5G重复投资，加强5G自主创新和标准工作，重视产业发展中的风险防范工作。

互联网女皇又发布了她一年一度的趋势报告，中国创新产品+商业模式被重点提及。

互联网女皇发布趋势报告：中国创新产品+商业模式崛起





今天凌晨，“互联网女皇”玛丽米克尔发布《2019年互联网趋势报告》。报告指出，互联网经济驱动下的中国商业模式和产品创新正引领着世界潮流。报告中关于中国互联网发展的内容由高瓴资本撰写，这也是“互联网女皇”自2014年开始，连续第六年与高瓴资本合作。

搜狐的社交工具狐友刚刚上线，却因为自身原因下架一周。



搜狐社交工具狐友下架一周：注册用户不受影响





昨天晚间，搜狐CEO张朝阳宣布，狐友APP半小时之后在各应用商店下架一周。张朝阳还表示，已经下载狐友APP的用户不受影响。据了解，此次下架是因为搜狐需要改进一些新的功能，所以才下架一周。

富士康这次可能要把他们的工厂从国内迁到其他国家，这也是经济利益上考量决定的。



传富士康做好搬迁工厂决定：以满足美国iPhone需求





据外媒报道，富士康半导体分部负责人Young Liu在周二的投资者会议上指出，1/4的iPhone产能位于中国大陆之外，如果需要的话，可以力争满足美国市场的需求。Young Liu还指出，虽然苹果并未要求富士康向外搬迁工厂，但他们已经做好了准备。

苹果虽然一直在向全世界扩张，不过这次他们也决定了在欧洲市场进行收缩。



苹果放弃丹麦第二座数据中心：总价值10亿美元





据AppleInsider报道，苹果公司已经取消了近10亿美元的在丹麦建立数据中心的计划。丹麦的奥本罗市在声明中称，苹果已经以“简短电话”告知他们，不再建立第二座数据中心，只专注于当前的维堡数据中心的建设。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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