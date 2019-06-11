小度车载OS商业化数据曝光：生态伙伴超300家

2019年亚洲消费电子展(CES Asia)在上海国际展览中心拉开大幕，而5G互联和汽车技术则是本届展会重要展示方向。会上百度Apollo携手多款量产车型，召开《AI新生态 汽车新进化》发布会，并首次公布了小度车载OS的商业化数据。同时还联合中国汽车工业协会推出了首个智能网联汽车规范《智能网联汽车信息安全评价测试技术规范》。



百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇

百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇在公布小度车载OS的商业化数据时透露：截止目前，搭载百度车联网功能的汽车品牌共计超过60余个，上市车型达到300余款，而达成合作意向并将在明后两年的上市车型总数将达到500余款以上。



小度车载OS的商业化数据

这其中的合作车型不仅包括奔驰、宝马、福特等国际一线车企，红旗、奇瑞、长城等国内领先品牌也位列其中。除了合作车型之外，小度车载OS的生态合作伙伴也在持续快速增长中，包括中国联通、智能小程序、爱艺奇等在内，头部合作伙伴数量已达到300多家。

同时，李震宇还表示，在7月的百度AI开发者大会上，百度Apollo将有重磅消息公布。



搭载小度车载OS的相关代表车型

展会现场上可以看到，搭载小度车载OS的相关代表车型，如新福特锐界ST、EXEED星途TXL以及全新哈弗H6。

其中搭载百度与福特携手基于百度小度车载 OS 人工智能车联网技术共同开发的SYNC+ 车载系统的新福特锐界ST，可为用户提供智能导航、娱乐及生活服务，并实现车家互联功能。

至于EXEED星途TXL的人脸识别、刷脸支付以及AR 智能导航系统也成为现场亮点。这里值得一提的是，全新哈弗H6是首个接入Apollo车载智能小程序的车型，全面集成各类内容、服务和应用生态，实现用最简单的方式，满足用户最复杂的需求。



《智能网联汽车信息安全评价测试技术规范》发布

除了公布小度车载OS商业化数据之外，由中国汽车工业协会牵头，百度Apollo等国内权威机构参与制定的《智能网联汽车信息安全评价测试技术规范》（以下简称《规范》）征求意见稿正式发布。

据了解，《规范》由产界学界共同制定，具备最客观真实的第一手数据，是有公信力的测评体系。对此《规范》基于多个评测模型，对智能网联汽车的汽车中央网关、移动终端等共计13个单元进行评测，并最终对OTA安全、数据安全、网络安全等6大维度进行安全测评。《规范》服务于汽车行业，为安全检验提供权威的方法依据。



《智能网联汽车信息安全评价测试技术规范》内容

在智能网联汽车迅速发展的今天，商业化已经悄然拉开了序幕。但行业的发展不仅需要成熟的商业落地，更需要行业标准的严格规范才能“走得快，走得稳”。

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