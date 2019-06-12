构建未来车联生态 看看天际汽车怎么说

昨日，2019亚洲消费电子展（CES Asia 2019）在上海新国际博览中心盛大开幕。天际汽车（ENOVATE）携旗下首款豪华智能电动SUV ME7首度登陆CES Asia ，通过智能网联和数字座舱技术展现高端出行科技探索者的风采。展台上，天际汽车携手德赛西威、中移智行、高德、中科创达等车联网合作伙伴，共同展现了在智能驾驶、数字座舱、云端服务等领域的技术成果和前瞻理念。

天际汽车携手车联网产业链合作伙伴共同发布“智云”车联生态

展会后，天际汽车的高管以及天际汽车“智云”车联生态的合作伙伴回答了记者的提问，围绕着汽车生态领域的一系列问题，结合天际汽车自身发展思路，做出了一系列具有前瞻性的回答。

对于天际汽车发布新的汽车生态系统，天际汽车董事兼首席技术官CTO 牛胜福表示，“智云”车联生态系统主要是解决自家品牌车型的差异化，一个是造型，一个是智能网联，为用户带来的极致体验。为此，天际汽车自主开发了一个iMA智能数字化架构，通过从架构、硬件、驱动、应用和云端五个维度打造智能网联系统。



天际汽车董事、CTO牛胜福博士

天际汽车致力于从互联网的视角打造一套车联网系统，首先用到自家车型上，在未来期望能够推广到其它品牌车之上，推动智能网联技术在车上的应用。

谈到和其它主机厂的系统差异化，牛胜福表示，智能网联的发展方向各厂家都有共识，但是每家主机厂的做法不一样，天际汽车的做法就是系统性的去考虑这个问题。目前，天际汽车在以太网采用的架构，自家的操作系统，顶层的软件开发以及云端服务的一些布局上都有着很大的自由度，所以打造车联网系统和其它整车厂车联网系统确实不一样。



iMA自下而上由网络架构、硬件、驱动层、应用层及云端5个层次组成

天际汽车车联网系统可以把车和其它的空间彻底打通，比如办公室或者智能家居，在家里可以通过手机等多种手段去控制车辆，等用户出来上车时，车子知道要出行了，里面已经做好了一些准备。

天际汽车还取消了物理钥匙，改用蓝牙钥匙，人离车10米左右它就能判断主人的到来，它会做一系列的动作，体现上车的仪式感。

谈到车载AI，牛胜福表示天际汽车利用3D技术和人工智能，打造了3D的虚拟AI精灵小天来进行交流，小天的形象和名字，声音都可以进行定制。通过云端大数据结合自家AI算法，可以让车更懂主人，让车越来越聪明。



天际ME7前排连体三屏仪表台采用三块高清屏幕一体式设计

对于时下最热门的话题——5G，在车联领域的应用，行业领袖们纷纷发表了自己的看法。

天际汽车董事长兼首席执行官CEO 张海亮表示，在未来，车不光是一个简单的出行工具了，而且变成了一个移动终端。“智云”车联生态的网络体系的最终目的是让将来的移动出行变成一个智能化的一个移动空间的享受。



天际汽车“智云”车联生态

中移智行总经理黄刚表示，5G今后会大量的改变社会，而其中特别大的领域就是在车联这个领域，在智能网联和智能驾驶这个领域，未来更多是把“智云”车联生态系统建立起来，打通了车跟车，车跟人，车跟互联网，把物联网跟互联网紧密的结合在一起。

最后，中移智行总经理黄刚还透露，目前5G已经可以在部分场景当中率先使用了，比如说泊车、比如说一些景区的低速驾驶的状态下。下一步将会推动整个智能网联不断的在5G的基础上进一步成熟，标准成熟，硬件的成熟，软件平台的成熟。

未来汽车的可连接性将会成为一种硬指标。，这种可连接性包含了，汽车与汽车、行人、道路、云端等进行信息交互与互联互通，简称为V2X。

实现V2X的基础就是5G网络的应用，因为5G网络速率可以达到10Gbps，这几无诶无人驾驶技术高速网络连接提供了基础，同时他还有低延时，仅有1毫秒，车和云端以及车和车以及车和人等的通信指令将会时传时达。最后就是万物互联。

比如车辆发生紧急情况时向救助中心发送求助信息，内容包括车辆类型、事故时间、地点等。

同样在汽车转弯前与转角车辆进行信息交互以避免碰撞；又如汽车经过路口时，根据信号灯配时信息调整车速，提升不停车通过路口的可能性；最后就是实现人类理想中的自动驾驶。

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