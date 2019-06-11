晚报：CESA大展首日开幕 HTC居然发新机了！

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

亚洲消费电子展今日开幕 华为1+8+N战略主题演讲





今天是CES Asia亚洲消费电子展的第一天，华为消费者业务首席战略官邵洋进行了名为《全场景智慧化 迎接产业的历史性机遇》的主题演讲，详细阐述了华为的“1+8+N”战略。

邵洋先生从当下终端产业特点、1+8+N概念、华为具体战略措施几个方面，详细阐述了未来全场景智慧化的图景，向公众介绍了华为在迎接下一个产业历史时期的战略方向，相当具有启发性。

Z点评：5G时代的恢宏畅想，很有料的一场演讲，强烈推荐了解（传送门）。

ZOL亮相CES Asia2019 立体展示智慧生活场景





亚洲消费电子展（CES Asia 2019）于6月11日在上海新国际会展中心正式拉开帷幕。ZOL（中关村在线）作为中国领先的科技产业互联网公司，此次联合10多家合作伙伴亮相CES Asia 2019，通过打造智能家居互联生活场景，展示未来智慧物联网下生活新体验。

在智慧生活区，ZOL通过华为路由器以及智能音箱，将旗下生态链厂商全部串联起来，共同组建了一个智慧生活场景，如利用海雀AI全景摄像头做到实时监控，用到控客小K智能插座控制其他家电设备；以及利用环境宝720空气质量监测仪实时监控并掌控室内环境健康信息。

在智慧电动车展区，ZOL则联合别克汽车，为现场观众带来了最新的别克电动汽车VELITE 6。届时观众可以现场体验VELITE 6 所搭载的别克eConnect 2.0互联技术，它可以支持Super ID个人账号、OTA远程升级、位置下发、云端只能语音交互功能、车队等车联功能。

Z点评：今年我们ZOL展台真的相当给力，紧贴智能家居和智能人车交互，实际体验未来生活会是什么样，简直高大上。

巴西电信协会主席谈华为：将继续深入合作





巴西电信协会主席路易斯在接受采访时表示，他们认为华为对于巴西来说非常重要。同时，路易斯向中国的媒体还表示，巴西方面与华为的合作还将继续下去。

路易斯在当地经营的阿尔加电信公司，是巴西的主要运营商之一。阿尔加电信公司也是巴西最早与华为合作的公司，两家企业合作长达20年之久。路易斯在采访中充分肯定与华为的合作伙伴关系，并表示，华为对巴西市场非常重要。

Z点评：越来越多的国家站出来力挺华为，已经能够说明华为在全球范围内的重要性。

马云谈当下网贷：年轻人借钱实在太方便





马云出席了联合国数字合作高级别小组会谈，并担任小组联合主席。在这次会谈中，马云谈到了当下年轻人的网贷问题。他表示，现在年轻人借钱很容易，3分钟申请1分钟钱就到账。

马云表示，在中国这种模式被成为310模式，科技改变了全世界。正是这种模式让年轻人不担心拿到钱。不仅年轻人不担心，非洲人也不担心，但欧洲人却很担心，因为欧洲想保持过去的模式，但我们不可能一直停留在过去，时代在发展。

Z点评：这是在夸网贷好？笔者在此提醒，年轻人请慎用网贷。





针对今日传出的网易云音乐与虾米音乐合并的消息，虾米与网易云方面均做出了回应。虾米方面表示不予置评，并称阿里大文娱不会放弃音乐赛道。网易云音乐方面则称该消息系不实传闻，相较虾米方面的“不予置评”态度更加强烈。

ZOL点评：两者的回应有些微妙的不同，“不予置评”值得玩味。





HTC今日在台湾正式发布旗下新机——HTC U19e，该机搭载高通骁龙710处理器，售价为13900新台币（约合人民币3286元）。另一款新机HTC Desire 19+搭载MTK Helio P35处理器，也是HTC首款三摄手机，售价为9990新台币（约合2200元人民币）。

Z点评：过于自信的价格匹配的却并不是旗舰级的配置。

华为nova 5确定6月21日发布





一直在传闻中的华为nova 5今天突然公布了发售日，华为终端手机产品线总裁何刚发文称：“6月21日我将在武汉与nova全球代言人@TFBOYS-易烊千玺 见证#华为nova5#发布。为了感谢大家的支持，我将送出5张HUAWEI nova 5发布会门票，详细活动规则可以查看下图海报，期待大家的留言参与。”

Z点评：现在猜什么都没用，直接等着看发布会吧，不过新logo确实很漂亮。

5G牌照发布后 联想首款5G笔记本已在路上





高通联合联想正式对外发布了全球首款5G笔记本电脑，这款笔记本电脑采用高通公司的骁龙8cx平台。该笔记本代号为“Project Limitless”，目前还是一个原型机的状态。

高通表示，骁龙8cx是首款7nm工艺PC计算平台，它将适配最新Windows10系统。这款芯片终端内部无风扇设计方案，八核Kryo 495 CPU增加了10MB缓存。骁龙8cx将在Adreno 680 GPU性能基础上提升3.5倍，峰值下载速度达到2Gbps。这款芯片支持Quick Charge 4+快充以及Type-C USB 3.1和第三代PCI-E接口。

Z点评：5G笔记本的发布实在意料之中，看联想能否在5G时代抢下PC高地。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：CESA大展首日开幕 HTC居然发新机了！http://news.zol.com.cn/719/7190611.html