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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    传三星Note 10系列两款均配4170mAh电池

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：按照惯例，三星将会在今年下半年发布旗下Note系列新品——Galaxy Note10系列。据此前消息，三星近年最少会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型。近日有爆料称，这两款新机将同样配备4170mAh电池。

    爆料：三星Note 10系列电池均为4170mAh
    网曝三星Galaxy Note10电池照片

    不过，此前还曾有爆料者称公布了一张疑似三星Galaxy Note10电池的照片，电池上的信息显示该电池的容量为4170mAh。同时爆料者还透露Galaxy Note 10 Pro将会配备4300mAh容量的电池。按照常理，两者机身大小存在差异性，电池容量的大小也应该会有所不同的，不知三星最终会如何处理。

    爆料：三星Note 10系列电池均为4170mAh
    网曝三星Galaxy Note10系列渲染图

    除此之外，根据最新曝光的渲染图显示，三星Note10系列将采用居中打孔的Infinity-O屏幕屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹；Note 10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note 10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传三星Note 10系列两款均配4170mAh电池http://news.zol.com.cn/719/7190273.html

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