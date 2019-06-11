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    HTC旗下首款三摄手机发布：Desire 19+

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：HTC今日在台湾正式发布了HTC U19e，同时还带来了旗下的首款三摄机型——HTC Desire 19+。

    HTC首款三摄手机Desire 19+发布 7月上旬发售
    HTC正式发布Desire 19+

    配置方面，HTC Desire 19+正面采用了一块6.2英寸的水滴屏，分辨率为1520x720，屏幕比例为19：9，屏占比为88％，官方表示这是是HTC史上最大、屏占比最高的机型；核心搭载高通MTK Helio P35处理器，提供4+64GB、6+128GB两种存储组合（支持扩展）；内置3850mAh电池；采用后置指纹识别方案，同时也支持面部识别。

    HTC首款三摄手机Desire 19+发布 7月上旬发售
    HTC Desire 19+采用水滴屏的设计

    相机方面，其后置相机采用了1300万像素主摄(F/1.85光圈)+800万像素120 度超广角+500万像素景深的三摄组合，这也是HTC旗下首款采用三摄方案的机型，同时还支持PDAF对焦和EIS电子防抖，并提供了人像模式以及支持16秒长曝光的手动拍照模式可使用。

    HTC首款三摄手机Desire 19+发布 7月上旬发售
    Desire 19+是HTC旗下首款三摄机型

    价格方面，HTC Desire 19+的4+64GB版本售价为9990新台币（约为2200元人民币），6+128GB版本售价则为10900新台币（约为2400元人民币），将于7月上旬在各平台陆续开售。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：HTC旗下首款三摄手机发布：Desire 19+http://news.zol.com.cn/719/7190233.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7190233.html report 868 中关村在线消息：HTC今日在台湾正式发布了HTC U19e，同时还带来了旗下的首款三摄机型——HTC Desire 19+。HTC正式发布Desire 19+配置方面，HTC Desire 19+正面采用了一块6.2英寸的水滴屏，分辨率为1520x720，屏幕比例为19：9，屏占比为88％，官方表示这是是HTC史上最大、...
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