华为nova 5确定6月21日发布 易烊千玺代言

中关村在线消息：华为在今天正式确定了华为nova5的发售日期，该机将于6月21日在武汉的发布会上正式发布。





华为终端手机产品线总裁何刚在微博发文：“6月21日我将在武汉与nova全球代言人@TFBOYS-易烊千玺 见证#华为nova5#发布。为了感谢大家的支持，我将送出5张HUAWEI nova 5发布会门票，详细活动规则可以查看下图海报，期待大家的留言参与。”

从微博附的海报来看，这次nova系列的logo已经更换为新版logo，更加简约，时尚感也更强，与nova系列的定位更加契合了。

之前有消息透露，华为nova 5疑似已经通过国家3C质量认证，在中国质量认证中心上出现了代号为SEA-AL10和SEA-TL10的两款新机，从手机的描述上看，有分析判断应该就是华为nova 5。

根据已经曝光的信息，华为nova 5将采用6.39英寸19.5:9的AMOLED屏幕，搭载麒麟980处理器，4800万+1200万+长焦摄像头后置三摄，2500万前置，支持40W快充。但消息的真假并未确认。

不过发布会在即，正式的信息也就快曝光了。

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