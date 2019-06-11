中关村在线消息：北京时间6月11日，上周工信部发放首批5G牌照无疑是整个科技行业的一件大事。自此之后，人们纷纷期待什么时候可以体验到5G手机。事实上不仅仅是智能手机，笔记本电脑也非常需要5G技术的推动。

近期，高通联合联想正式对外发布了全球首款5G笔记本电脑，这款笔记本电脑采用高通公司的骁龙8cx平台。该笔记本代号为“Project Limitless”，目前还是一个原型机的状态。高通表示，“Project Limitless”搭载的骁龙8cx第一款专为内置5G数据连接的PC而设计的7纳米平台。



5G牌照发布后 联想首款5G笔记本已经在路上

骁龙8cx是首款7nm工艺PC计算平台，它将适配最新Windows10系统。这款芯片终端内部无风扇设计方案，八核Kryo 495 CPU增加了10MB缓存。骁龙8cx将在Adreno 680 GPU性能基础上提升3.5倍，峰值下载速度达到2Gbps。这款芯片支持Quick Charge 4+快充以及Type-C USB 3.1和第三代PCI-E接口。

高通表示，骁龙8cx 5G移动平台将在性能、电池续航及5G连接、低延迟等方面展现其自身优势。他们也有信心联想的这款5G笔记本电脑可以改变人们的工作方式。根据计划，联想5G笔记本电脑将在今年下半年实现量产并在2020年力争推向市场。显然，人们与5G笔记本电脑的距离并不遥远。

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