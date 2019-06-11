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    三星Galaxy XCover 4s三防手机定价300欧元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星在上周正式发布了旗下最新款三防智能手机——Galaxy XCover 4s。据外媒报道，今日三星官方正式公布了该机的价格，起售价为299.99欧元（约合人民币2328元），将于7月在意大利开售。

    三星Galaxy XCover 4s三防手机定价300欧元
    三星Galaxy XCover 4s是一款三防手机

    三星的Galaxy XCover 4s最大卖点就是三防设计，其采用了不易磨损的橡胶外壳，支持IP68防水防尘、MIL-STD 810G美国军用标准，可以在极高和极低温度、强光、盐水、机械冲击和震动等各种复杂环境中安然无恙。

    三星Galaxy XCover 4s三防手机定价300欧元
    三星Galaxy XCover 4s实拍图

    配置方面，三星Galaxy XCover 4s正面采用了一块5.0英寸TFT高清触摸屏（分辨率为1280×720）；核心搭载三星猎户座7886处理器(频率为1.6GHz)，提供3GB+32GB存储组合（支持扩展）；相机方面使用了后置1600W+前置800W的摄像头组合；内置2800mAh电池；运行安卓9.0系统。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy XCover 4s三防手机定价300欧元http://news.zol.com.cn/718/7189986.html

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