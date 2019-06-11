下一代终端产业走向哪里？看华为如何迎接历史机遇

今天是CES Asia亚洲消费电子展的第一天，华为消费者业务首席战略官邵洋进行了名为《全场景智慧化 迎接产业的历史性机遇》的主题演讲，详细阐述了华为的“1+8+N”战略。



华为消费者业务首席战略官邵洋主题演讲

01 当下终端产业的特点

邵洋表示，当前的终端产业正处于革命的前夜，而他把当下的产业称作垂直式的烟囱性产业，即我们的手机、汽车、电脑、电视等等这些终端产品，垂直式的烟囱性产业有两大特点。



第一是垂直，这个产业从芯片到软件，到操作系统，到上层应用，几乎都是垂直的，互相之间是不相关的。

第二个特点是手机发展一枝独秀，远远地把其他的设备甩在了后面。比如即使开着100万的车，我们还是在用手机听音乐，在用手机导航，在用手机访问信息服务。手机的发展已经和其他东西脱节了。

02 何为“1+8+N”

因此，华为认为这里面蕴藏着巨大的机会，这就是华为提出的“1+8+N”战略，即1个手机+8个辅入口+IOT。

邵洋解释称：“什么是一呢？就是手机，虽然长得可能跟现在的手机未必一样，但是我们把那个整天跟在你身边，随时随地陪伴着你们那个东西。”

在“1”之外会扩展出8个东西，就是辅入口，分别是平板、PC、车机、电视、音箱、耳机、手表和眼镜。这些辅入口能够增强手机的体验。

“N”就是在不同场景中分布着的很多IOT设备，万物互联的设备，比如说家电里的各种白电、黑电等等，像空调、安防、灯光照明、扫描仪、打印机、车窗、车灯这些。

“手机的特点是贯穿始终，用户所有的信息在一个账号的管理之下，最终在手机上都是可以被获得的，手机成为了大家汇聚的一个节点。”

“而8个入口各有特色，它们有的便捷性超过了手机，有的显示和声音效果远超手机。但它们也都是有缺陷的设备，比如电视能看不能摸，因为距离在几米以外；比如车机很漂亮很大，但是不能随便去碰，因为你在开车；比如耳机很便捷，但是它没有显示能力，需要一个纯声音的方式来支撑信息服务和设备控制。”



构建智能家庭场景

“1+8+N”是非常好的设想，那么怎么使1+8+N能够联动起来呢？邵洋举了一个电视的例子，将电视往三个方向拓展。

第一步是把电视变成一个自然交互的设备，具有更好的拾音系统，配备摄像头，可以去识别坐在电视机面前的是谁，可以基于声音和手势进行控制。

第二步是跟手机产生紧密的联动，把手机的体验移植到电视上，因为电视有更大的显示效果，有更好的声音效果，听音乐、听有声读物、看视频、看新闻，这一系列在电视上都比手机有更好的体验。

第三步是将电视变为天然的家庭控制中心，比如当门禁响起时，电视机上可以显示门口站的是谁；当需要了解各个屋子空调的温度时，电视可以很好的告诉你。这种基于设备之间智能化的联结。

03 如何落地，看华为是怎么做的

在演讲中，邵洋还抛出了一个问题，为什么智能家居这个概念在1999年就提出了，到20年后还没有落地成为现实呢？他的答案是“利益太复杂了”。一个家庭所容纳的品牌有几十个，这些品牌就像是一个个孤岛，没有一种“语言”能够把他们联系起来，它们很多互相之间是竞争对手，怎么可能去讲竞争对手的“语言”呢？所以大家就继续讲自己的“方言”。

因此华为选择了自己的策略去统合这件事。首先，邵洋表示华为不做家电，它才能够成为家电的伙伴，而不是家电的竞争者。华为做的是什么呢？邵洋称：“我们推出了这样的一种架构，我们叫芯边端云的架构。”

所谓“芯”，就是华为可以给家电厂商提供芯片，这种不会是厂商的必选，只是提供更丰富的选择，不过华为认为它们的芯片会把家电的连接性做得更好。“边”就是指路由器。

“端”就是1+8的入口，而且1+8的入口也不一定是华为做，只要集成了华为的SDK就可以，所以非华为设备也可以做这些事。“云”就是提供云平台，让很多设备与设备之间可以在云上打通。

邵洋表示，华为要做的就是三件事，第一件事就是让用户发现连接设备变得简单，第二件事是让多端控制成为共识，第三件事是实现设备的情景联动。

为了做成这三件事，华为与中国几乎所有的领先家电品牌进行合作，也与海外的很多明星家电进行合作，让用户能够在不同的品类里面找到基本的定义方式，让用户看到什么样的方式对他来说是最方便的。同时兼容所有的连接方式，不论是WiFi、蓝牙，不论是物理上的连接还是控制协议上的连接，都要去兼容，并保留定制化的接口。



华为方舟实验室

此外，华为还在深圳坂田基地做了一个800多平米的方舟实验室，来解决智能家居的落地问题。该实验室设置了四个大的区域，分别是赋能单品区、跨设备赋能区、卖场体验区和家装体验区。

现今这个阶段已经到了一个历史性的节点，是一个大的升级换代的时刻，每一次换代都是勇敢者的游戏，在这场残酷的竞争之中，胜利者会成为下一个时代的强者，登上全新的历史舞台，而失败者会不进则退，在新旧更迭中掉队。邵阳如此说道，华为现在要做的一切事情，就是为了能够在下一代的竞争中找到方向。

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