中关村在线消息：北京时间6月11日，据外媒报道，近日富士康公司递交了一份监管文件。文件中显示，富士康即将成立运营委员会，而下一任公司的董事长也将从这个委员会中产生。这个委员会中包括了富士康公司的财务主管以及生产基地负责人。



富士康成立9人运营委员会：培养下任董事长

据了解，这一九人委员会将会在董事会之后代表富士康做出最高决策。这一委员会中的成员包括富士康首席财务官黄秋莲和郑州iPhone制造工厂负责人林正辉。有知情人士透露，未来富士康公司董事长的职位也将在这九个人之中产生。

此前据台湾《经济时报》报道，郭台铭在接受采访时，很多人问到了即将选出的鸿海董事改选名单。郭台铭表示他将不会出席鸿海董事会，未来他也将进一步淡出鸿海。

郭台铭提到：“我已经淡出鸿海了！”下午将在台中与中小企业主座谈，因此不会出席鸿海董事会。至于鸿海新董事长人选，郭台铭依旧守口如瓶，表示下午董事会通过，自然就会知道，他强调，新的董事会会经营得很好，“到时看股票反应就知道”。

之前有媒体报道称鸿海集团副总裁黄秋莲最有可能接任董事长一职，不过郭台铭曾回应：“我不能在董事会前宣布人选，此时猜测没有意义。”

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