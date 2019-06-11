iQOO手机推出乐高大师限量版：2998元

中关村在线消息：vivo手机在今年3月份正式推出旗下IQOO品牌，并推出首款手机，其以强劲的配置以及超高的性价比赢得了众多年轻消费者的青睐。今日，IQOO手机官微在微博宣布推出乐高大师定制版机型——IQOO乐高大师限量礼盒版。



IQOO手机推出乐高大师限量礼盒版

iQOO手机官方表示：“iQOO机甲英雄代表iQOO硬核、强悍和永无止境的进击热血精神。iQOO致力于给用户带来极致体验的产品，将无尽的探索精神和创造力带给用户。因此我们邀请艺术家Prince jiang( 全球最年轻的乐高专业认证大师)进行跨界联名。”



IQOO乐高版包含一款乐高定制手机壳

配置方面，该机与普通骑士黑版本相同，采用了一块6.41英寸AMOLED水滴屏，且支持第六代屏幕指纹，解锁更快。搭载高通骁龙855处理器，配备8GB内存+128GB存储组合，同时还支持万级导热系数热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成的多层散热结构。电池容量为4000mAh，支持44W超级快充。



IQOO乐高版与普通版配置基本相同

除此之外，IQOO乐高大师限量礼盒版还包含了一款定制积木风格的艺术手机壳，将积木版iQQO机甲英雄与机背灯带巧妙融合，官方称灯光闪烁之时，犹如次元之门开启。同时该机还内置了乐高深度定制版主体。



IQOO乐高大师限量礼盒版现已开售

售价方面，该定制版机型售价为2998元，现已在京东商城正式开售。

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