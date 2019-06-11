中关村在线消息：北京时间6月11日，近日，马云出席了联合国数字合作高级别小组会谈，并担任小组联合主席。在这次会谈中，马云谈到了当下年轻人的网贷问题。他表示，现在年轻人借钱很容易，3分钟申请1分钟钱就到账。



马云谈当下网贷：年轻人借钱实在太方便

马云表示，在中国这种模式被成为310模式，科技改变了全世界。正是这种模式让年轻人不担心拿到钱。不仅年轻人不担心，非洲人也不担心，但欧洲人却很担心，因为欧洲想保持过去的模式，但我们不可能一直停留在过去，时代在发展。

此前，阿里巴巴向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份20-F文件，文件中披露了他们的最新股权结构。其中值得一提的是，马云的持股比例已经降到了6.2%。

根据文件显示，阿里巴巴集团创始人马云的最新持股比例已经从2018年的6.4%再度降至6.2%，而董事局副主席蔡崇信的持股比例也由去年的2.3%下降至2.2%。软银依旧是阿里巴巴最大的股东，持股比例为25.9%。美国投资公司Altaba则是阿里巴巴的第二大股东，持股比例为9.4%。

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