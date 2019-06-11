中关村在线消息：今日据外媒报道，美国当地时间周一，美国大型科技股和互联网股继续上涨，延续了近期的涨势。



美大型科技股连续大涨 微软再创股票纪录

其中，亚马逊股价上涨3.8%，苹果股价上涨2%，微软股价上涨1.5%，其公司股价进一步创下历史新高。据数据显示，这三家美国市值最高的公司股价均有望实现连续上涨。

在过去五个交易日中，微软股价上涨近12%，市值增加了1000多亿美元。近日，微软宣布了下一代Xbox游戏机，并预计将于2020年推出。

在此期间，苹果股价增长了13%，市值增加约995亿美元。包括周一在内的过去五个交易日，亚马逊股价上涨11%，其市值因此增加了约908亿美元。

在其他板块中，Facebook股价周一上涨1.2%，这家社交媒体公司也有望连续第五个交易日上涨，这是该公司自2018年6月以来持续时间最长的一次股价上涨。

谷歌母公司Alphabet的股价连续第三个交易日上涨，涨幅为2.5%。周一股价唯一下跌的是Netflix，该股下跌1.1%。

标准普尔500指数周一上涨2%，也是连续第五个交易日上涨。除苹果和微软外，半导体类股的普遍上涨也支撑了该板块。



（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：美大型科技股连续大涨 微软再创股票纪录http://news.zol.com.cn/718/7189801.html