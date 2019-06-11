强强联合 比亚迪与丰田就动力电池达成合作

比亚迪与丰田就动力电池方面达成合作，作为全球知名度最高的车企之一，丰田选择同为车企的比亚迪的动力电池，既是对比亚迪电池品质的极大认可，亦表达出二者在发展理念的契合。对于比亚迪电池业务来说，电池进入全球第一梯队主机厂，可谓迈出具备里程碑意义的步伐。

动力电池进入2.0时代

根据德勤的分析预测，2020年全球新能源车销量将突破400万辆。而摩根大通发布的《全球汽车行业研究报告》则预计，2025年全球新能源车普及率将达到7.7%，销量为3360万辆；到2020和2025年，中国新能源车销量占全球销量比重分别达到59%和55%。在全球汽车产业电动化浪潮下，相关国家相继提出禁售燃油车时间表。

动力电池被喻为电动车的“心脏”，成为各国争夺全球话语权的战略制高点。高端动力电池产能不足和IGBT缺货，成为制约我国汽车工业换道超车的两大主要“瓶颈”。

动力电池作为电动车的“心脏”，其成本占车辆总成本的三分之一到二分之一，不但决定电动车的续驶里程，而且关系到整车的安全性和可靠性。在全球电动化浪潮下，动力电池成为各国争夺全球话语权的战略制高点。

数据显示，2018年国内装机量前两家企业占比分别达到41%、20%，合计占据了六成以上的市场份额，二八定律逐渐凸显。分析人士预测，行业进入“结构性过剩、加速洗牌”的2.0时代，未来几年行业将淘汰更多落后产能，加速洗牌。

丰田加入电动车赛道对行业发展推动巨大

1997年，丰田推出世界上第一个大规模生产的混合动力车辆普锐斯。由普锐斯的混合动力技术推广至其他车型上，丰田的混合动力汽车销量已超过1000万辆。汽车界大多数承认，丰田占有混合动力技术的绝对优势。

2016年底，丰田调整技术路线，成立EV事业规划部，该部门由丰田社长丰田章男亲自负责。2017年12月丰田宣布，到2020年，将推出10款纯电动车型；到2025年，旗下所有车型均将推出电动版；到2030年，在丰田超千万辆的总体销量中，新能源车型销量将占一半，其中纯电动车型将超过百万辆。

2019年以来，丰田在电动化领域动作频频。3月，丰田面向中国市场正式推出卡罗拉双擎E+，这是丰田在华首款可享受新能源补贴政策的车型；6月，丰田联合斯巴鲁宣布，双方计划在共同打造的平台上，联合开发一款电池驱动的SUV车型，该车型将应用斯巴鲁四轮驱动技术和丰田的电气化技术。

值得注意的是，虽然丰田在镍氢电池和氢燃料电池上拥有较强技术实力，但在纯电动汽车主要采用的三元锂电池领域却缺少布局。因此，随着对纯电动车型日益重视，丰田对动力电池的采购需求也开始凸显。

丰田加入电动车赛道对这个行业发展的推动，无疑会让比亚迪这个“引领者”在受众教育和普及的阻力大大减小。无论从哪个角度看，比亚迪的这笔买卖都是都可谓是“既赢了现在（电池），也赢了未来（电动车）”。传统汽车界的全球第一大车企的加入冲刺，意味着汽车全面电动化有可能比预想的来得更快。



比亚迪动力电池技术、资金、经验都已成熟

比亚迪动力电池在研发实力、品质、经验、产能上拥有绝佳优势，这也是赢得海内外客户的关键。

作为全球唯一一家同时拥有动力电池和新能源汽车大规模生产的企业，比亚迪在动力电池适配新能源汽车方面已经积累了16年经验。在行业内大量的经验积累，以及在电池品质上的严苛追求，使比亚迪动力电池工厂在智能互联、生产效率、品质管控等方面成为全球标杆。

比亚迪1995年以电池起家，在电池领域拥有24年的研发经验，具备100%自主研发、设计能力，产品已经覆盖消费类3C电池、动力电池（磷酸铁锂电池和三元电池）以及储能电池等领域。研发实力方面，比亚迪拥有超过31000名技术人员。截止2018年12月，比亚迪集团全球累计申请专利超过2.4万项，其中已被授权专利约1.6万项，并斩获了“中国专利金奖”、“中国汽车工业科学技术奖”等众多国内汽车界的顶级荣誉，为动力电池的研发提供了雄厚的实力支撑与技术支持。

1、安全性

比亚迪动力电池的创新以“安全”作为最大的前提，寻求“安全可靠”与“最高能量密度”的最优匹配，并贯彻到技术策略、产品策略和市场策略等系统中。比亚迪动力电池经过火烧、过充、过放、短路、针刺、挤压、冲击、跌落等多项“炼狱级”的安全及可靠性测试。

比亚迪还采用了部分区别于行业的特殊措施以进一步确保电池的安全性。如比亚迪动力电池独创的动力电池CID技术，在比亚迪电池出现异常情况时，即使其保护系统、软件、硬件全部出现故障等极端条件下，仍有最后一道保护，即通过电池内部的气体将电池电流切断。在动力电池领域，比亚迪是有能力将该技术实际商用的唯一企业。

作为全球唯一一家同时拥有动力电池和新能源汽车大规模生产的企业，比亚迪在动力电池适配新能源汽车方面已经积累了16年经验，应用车型涵盖乘用车、商用车、专用车等多个领域，不仅拥有经验丰富的开发及服务团队，而且拥有全面的预知及应对机制。



比亚迪动力在应对各种极端气候、路况时的高可靠性和长使用寿命已经得到了广泛的市场认可：此前，比亚迪电动车就以其优异的性能与稳定的可靠性，完成了从新疆吐鲁番的高温，到北欧的极寒、再到西藏高原的高海拔等全球最严苛自然环境的测试，并在全球300多个市场成功经历了各种气候、路况、驾驶习惯的考验。



2、技术、资金优势



根据规划，至2020年比亚迪动力电池规划年产能达65GWh。本月6日，比亚迪董事长兼总裁王传福在2018年度股东大会表示，现在电池总量虽然很多，但优质电池还是供不应求，比亚迪会根据实际情况适度扩大产能。

在动力电池产业上，比亚迪拥有很深的“护城河”。动力电池作为技术密集型和资本密集型产业，随着2019年补贴进一步退坡以及终端用户对其性能要求的提升，只有拥有更强大技术实力的龙头企业方可在险峻的市场中脱颖而出。同时，未来市场将进一步向优势企业集中，亦只有拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性的市场定位以及能够对市场快速反应的电池厂商才能占得先机，赢得市场。

电池的高成本一直是电动汽车价格高企的重要原因。在此背景下，通过兴建电池工厂，以规模效应缩减和控制电池成本有着决定性的意义。但快速扩张产能的动力电池行业也面临着巨大挑战：高昂的产能扩充成本为动力电池企业设置了极高的资金门槛，动辄数十亿的动力电池工厂，无形中已筛去无数欲入局者。也因此，未来的动力电池竞赛的入场券，只可能是属于行业内已形成较大产能优势的龙头企业。

动力电池行业目前已进入到调整期和分化洗牌期，呈现出强者更强，弱者更弱的格局。作为动力电池的产业链护城河，资源和技术可谓是核心壁垒，技术壁垒广泛存在于产业链各个环节，深浅不一。电池行业人士认为，作为新能源汽车中技术门槛最高的动力电池，谁率先掌握了其核心技术，谁就能在这场“弯道超车”中抢占到未来行业制高点。

比亚迪，便牢牢掌握着动力电池的核心技术。依托在电池领域24年的研发经验，及超过31000名技术人员，比亚迪目前已具备100%自主研发、设计能力，产品已经覆盖消费类3C电池、动力电池（磷酸铁锂电池和三元电池）以及储能电池等领域。其中动力电池领域，比亚迪实现了全产业链布局，除研发、设计、制造、应用以外，还深度进入了原材料、回收利用等传统动力电池企业鲜有涉及的环节，为比亚迪在动力电池领域的长远、健康发展提供了极大的支持。

3、拆分上市计划

比亚迪已通过直接进行动力电池销售、设立合资公司、引入战略投资等措施，将电池业务对外开放。除2018年7月比亚迪与长安汽车成立动力电池合资公司外（产能10GWh），比亚迪正与全球众多主流汽车厂商洽谈合作。2019年6月6日，比亚迪董事长兼总裁王传福在2018年度股东大会上表示，比亚迪已经跟全球很多OEM厂商洽谈电池合作，并已经拿到一些订单。相关细节将在未来择机公布。

另外，在全面开放的大战略下，比亚迪电池的拆分上市也已提上日程。比亚迪总裁王传福此前就曾多次透露，将在合适的时候进行比亚迪电池的IPO。据悉，比亚迪的电池业务正在从比亚迪集团公司剥离出来，形成单独进行财务核算的独立公司，电池板块预计将于2022年左右独立上市。

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