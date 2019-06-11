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    中兴手机中兴 Blade A7（3GB/64GB/全网通）

    中兴商城上架新机Blade A7：百元水滴屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上个月，中兴旗下有一款型号为ZTE Blade A7的新机在工信部入网。该机现已在中兴官方商城上架，其采用了水滴全面屏的设计，同时为用户配备了面部识别功能，售价仅为599元起。

    中兴商城上架新机Blade A7：百元水滴屏
    中兴官方商城上架Blade A7

    外观方面，ZTE Blade A7正面采用一块6.088英寸水滴屏，分辨率为1560×720，屏幕比例19：9，屏占比为89%，尺寸为154*72.8*7.9 mm，重量为146g，后置单摄像头，闪光灯和摄像头组合在一起，该机并没有配备指纹识别模组，机身有极夜黑、魅海蓝和星辰黑三种配色。

    中兴商城上架新机Blade A7：百元水滴屏
    中兴Blade A7极夜黑配色

    配置方面，该机搭载12nm制程工艺的Helio P60八核处理器，提供2+32GB和3+64GB两种内存规格可供选择，支持最大256GB的存储卡扩展；前置500万像素自拍相机，支持智慧AI美颜与面部解锁功能。后置1600万像素f/2.0光圈相机，支持AI智能场景识别。内置3100mAh电池，采用micro USB接口。预装基于Android9.0深度定制的操作系统，支持全网通。

    中兴商城上架新机Blade A7：百元水滴屏
    中兴Blade A7星辰黑配色

    价格方面，中兴Blade A7的2+32GB和3+64GB两个存储版本的售价分别为599元和699元。

    （本文图片来自网络）

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