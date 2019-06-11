早报：Pixel 4摄像头也是浴霸 吃鸡手游狂敛10亿

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

腾讯的游戏一直以来都是他们的支柱产业，最近的吃鸡游戏再次帮助他们创造了记录。

腾讯吃鸡手游成全球收入最高：5月收入超10亿





据外媒报道，5月份腾讯的“吃鸡”游戏《和平精英》收入达7000万美元，海外版《PUBG Mobile》在苹果App Store和谷歌应用商店中的的收入达7600万美元，共计收入1.46亿美元（约合人民币10.09亿元）。这也帮助腾讯的吃鸡手游成为了全球收入最高的手游。

苹果的Mac Pro曾因为外形引起过争议，现在它终于确定了发售日。

苹果商店页面更新：新款Mac Pro9月开售





在此前的WWDC19上，苹果正式发布了全新Mac Pro和Pro Display XDR显示器。苹果表示，新产品会在今年秋天发售。就在最近，苹果 Mac Pro 介绍页面有了全新的Notify me按钮，点击之后可以看到，全新Mac Pro会在9月发售。



爆料人总是手机厂商头疼的事情，华为新机的一些消息近期也在推特上流出了。







近日，推特爆料达人曝光了华为nova 5i的欧洲售价，4GB+128GB版本售价29995瑞士法郎（约合269欧元、约合2108元）。根据爆料显示，华为nova 5i搭载麒麟710处理器，最高支持512GB存储扩展，运行基于安卓9的EMUI 9.1系统。目前，华为官方并未就这一消息进行回应。

尽管出现了各种风波，但是台积电的业绩依旧非常亮眼。

台积电公布5月应收数据：环比增长8%





近日台湾知名芯片厂商台积电对外发布了2019年5月份营收数据，当月合并营收约为804.4亿新台币，同比下滑了0.7%，环比增长了7.7%。今年1-5月份，台积电累计营收3738.4亿新台币，同比下滑了9.0%。同时，台积电再次表示并未停止与华为合作，也没有断供。

QQ音乐最近也有烦心事，来源于他们的乐币。





近日，针对打击“违法违规获取乐币”的黑产一事，QQ音乐发布进一步说明，再次呼吁使用官方授权的合法渠道进行充值，称未授权任何第三方进行乐币代充服务。QQ音乐呼吁用户使用官方授权的合法渠道进行充值，并保留好充值凭证。

中国一直以来都在遭受网络攻击，现在根据数据显示，这些攻击主要来自美国。

CNCERT发布网络安全综述：我国网络攻击主要来自美国





国家计算机网络应急技术处理协调中心（CNCERT）日前发布《2018年我国互联网网络安全态势综述》。数据显示，来自美国的网络攻击数量最多，且呈愈演愈烈之势。

在木马和僵尸网络方面，2018年位于美国的1.4万余台木马或僵尸网络控制服务器，控制了中国境内334万余台主机，控制服务器数量较2017年增长90.8%。在网站木马方面，2018年位于美国的3325个IP地址向中国境内3607个网站植入木马，向中国境内网站植入木马的美国IP地址数量较2017年增长43%。

究竟哪种屏幕更适合人眼一直以来都是一个极具争议性的话题，近期中消协的一篇文章就解答了这一问题。

中消协发文：OLED屏幕会更加护眼





近日，中消协官网发文《防控近视发生适度使用电子显示产品》。文中建议青少年每次连续使用电子显示屏幕时间不要超过30分钟，要选择优质电子显示产品。从现有结果来看，OLED屏幕在护眼层面上整体略胜一筹。

中消协还建议购买时对产品进行试用，以便选择更舒适、更适合自己视力的产品，保证理性消费。同时，建议青少年更多的进行户外娱乐活动。

谷歌今年只是推出了一款面向中端市场的手机，那么明年的Pixel 4就至关重要了。

Pixel 4高清渲染图流出：摄像头也是“浴霸”





近日，知名爆料人Onleaks放出了一批谷歌新旗舰Pixel 4的渲染图。Pixel 4将与接下来的iPhone XI一样，把相机和闪光灯等模组和传感器集中在一个模块之内，形状酷似浴霸。目前除了这张图像外，没有更多的消息出现。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）







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