百度回应“垄断医疗内容”传闻：完全有悖事实

中关村在线消息：百度官方就网传《医疗健康内容合作协议关于独家合作补充协议》一事进行了回应，称“百度要求90%医疗健康内容签独家协议，垄断医疗内容”的说法完全有悖事实。

据悉，今日有传言称百度要求多家医疗平台签署具有排他性的《医疗健康内容合作协议关于独家合作补充协议》。

报道中称，协议要求：乙方某互联网医疗健康内容平台将其享有完整著作权或相关授权的内容通过甲方的“医疗权威资源”平台提交后，即视为乙方将该内容独家授权给甲方在其产品进行展示和使用。该独家内容在合作期内仅允许在乙方站内和甲方使用，乙方不得将提交内容提供给第三方使用。若同样内容在乙方站内有展示，乙方需要在爬虫协议内明确禁止除甲方以外网站的抓取。

对此百度进行了回应，以下为回应原文：

今日，有自媒体声称“百度要求90%医疗健康内容签独家协议，垄断医疗内容”。该说法完全有悖事实，百度公司声明如下：

2017年，百度启动医疗权威性内容共建项目。经过近两年的持续运营，百度与资源方一起共建了权威内容约6000万条。

从2018年下半年开始，百度发现与资源方合作共建的内容被非法使用。为保障医疗权威内容生产的可持续发展，经与资源方沟通，百度将与资源方的合作升级为独家合作。

独家合作协议的范围，仅限于资源方主动通过合作通道提交给百度的共建内容。该内容总量为数千万篇，而目前搜索引擎可抓取收录的医疗领域的相关内容量为数十亿篇，并不存在百度垄断权威医学内容的可能性。

百度公司

2019年6月10日

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