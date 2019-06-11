今晚12点任天堂E3直面会看什么？

今年E3最后一场重要的发布会——任天堂E3直面会将在6月12日凌晨开始，也就是今天晚上12点，作为今年唯二到场的“御三家”之一，在微软发布会之后，任天堂的这一场就成了最受关注的。





塞尔达传说梦见岛

那么今晚的直面会上有哪些是值得期待一下的内容会公布呢？我们结合已有信息做了以下盘点，一起来看看吧。

最大的看点当然就是新机型的公布，不管是简化版NS，还是加强版，都是最热门的内容，可能性一般但可以期待一下。

游戏方面首先是《任天堂全明星大乱斗特别版》将会公布新DLC方面的情报，之前第一弹DLC新增内容已经陆续实装，下一弹也该公布了，大家可以期待一下新的登场角色。

由于之前《宝可梦剑/盾》刚刚发布了专属直面会，因此今晚的直面会上可能不会有太多新的情报公布，甚至有可能会直接跳过，期待这一点的玩家请做好心理准备。

下面是一些往期直面会上首次公开的游戏，应该会透露更多情报，比如《路易鬼屋3》《塞尔达传说梦见岛》应该要公布具体发售日了，白金工作室新作《星魂之链》应该会有更多实机视频，《动物森友会》应该也要公布更多详细情报了，甚至会直接公布发售日。

再接下来就是一些希望不大但又格外令人期待的作品，比如《猎天使魔女3》的最新情报，这游戏在2017年TGA上放了一个LOGO之后就再也没动静了，是时候来点新东西了。

还有之前有人爆料称此次发布会上会公布“异度系列”新作《异度神剑X2》，但真假未知，可以当做“核弹”期待一下。

最后就是新的移植计划，任天堂曾说过会把Wii和Wii U上的经典游戏逐渐移植到NS上，下一个移植作会是《马里奥银河1+2》吗，又或者是《节奏天空》登陆NS？总之很受期待。

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