晚报：沙特称用华为没问题 印度立法打击比特币

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为中国区副总裁谈5G：超高清视频行业最受益





近日在东方明珠“智慧中台”启动仪式暨第三届百视通合伙人大会上，华为中国区副总裁曹泽军表示，超高清视频将成为5G使能的首个行业。与此同时，华为宣布与中兴通讯、阿里云等成为百视通“5G+超高清产业合伙人”，共同推进产业建设。

Z点评：5G时代网速继续提升，视频行业确实是最明显的受益者。

贝索斯或淡出公众视野：出席公共活动次数减少





据CNBC报道，亚马逊的全球消费者业务首席执行官杰夫·威尔科近期首次接受媒体采访，表示亚马逊致力追求客户体验的重要性。一些分析人士认为，这些此前没有接受采访的亚马逊高管出席公共活动，似乎意味着贝索斯正在尝试淡出公众视野，而用户们也将了解到亚马逊不只是有一个贝索斯。

Z点评：每个公司都不仅仅是一个人能够决定的，多让其他高管与外界交流，对一家大型公司来说无疑是一件好事。

沙特大臣：使用华为产品没有任何问题





据外媒报道，沙特阿拉伯通讯与技术部大臣施瓦哈在日前表态称，使用华为的产品没有任何问题，沙特方面对此没有顾虑。他表示沙特是一个开放的经济体，无论合作伙伴来自哪里都支持。只要这些解决方案提供商能够遵守沙特的技术规定和网络安全要求，沙特就乐意进行合作。

Z点评：多一个朋友多一条路，华为正在用实际行动诠释这一点。

特斯拉回应软件降级传闻：不存在这种说法





之前有传言称，特斯拉计划对已交付的部分Model 3进行软件降级，低价版无法获得高价版本的功能和配置。针对这一传闻，第一财经报道称，特斯拉方面回应此事属于误传，并不存在该情况。

Z点评：特斯拉最近风波不断，围绕着价格、产能和服务。

谷歌搜索与新闻业务喜人：去年赚取47亿美元







据美国《纽约时报》报道，根据新闻媒体联盟（News Media Alliance）在周一发布的研究，谷歌在2018年通过其搜索引擎以及Google News赚到47亿美元。不过一些新闻从业者指出，创作这些内容的记者应当从这47亿美元中分一杯羹。

Z点评：谷歌通过搜索和新闻赚的钱相当于最近两部《复仇者联盟》的票房，想想都可怕。

九城与FF共同官宣：新能源车项目落户呼和浩特





今天下午第九城市与法拉第未来公司联合发布公告，宣布已和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区签署战略合作磋商备忘录。未来双方的新能源汽车项目将会落户呼和浩特。与此同时，九城与呼和浩特沙尔沁工业区还将共同设立新能源产业基金。

Z点评：好事多磨，九城与法拉第未来的造车行动似乎正在步入正轨。

印度计划立法打击虚拟货币：最高可判10年





印度政府机构近期正在讨论有关虚拟货币的议题。印度官方希望通过立法的方式来禁止虚拟货币。未来在印度境内，持有和买卖虚拟货币，做高可能面临10年的有期徒刑。如果这一法律能够成功颁布，那么印度将成为首个立法打击比特币等虚拟货币的国家。

Z点评：各国对于加密货币的管控，趋向于越来越严格。

字节跳动回应研发重度游戏传闻：不予置评





近日有传闻显示，字节跳动公司正在组建团队实施“绿洲计划”，研发重度游戏。随后，腾讯科技向字节跳动方面求证这一消息，他们表示对于这一传闻不予置评。

一些自媒体提到，字节跳动公司已经成立了一个百人左右的团队，并在行业内挖掘了一些技术大拿，开始了以自研游戏为主的Oasis项目（绿洲计划），由字节跳动战略部门负责。



Z点评：和腾讯在游戏领域纠缠了很长时间的字节跳动，似乎也要自己研发大型游戏了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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