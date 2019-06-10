三星Galaxy Tab S5e开启预约：6月14日开售

中关村在线消息：一周之前，三星在北京召开了一个小型的三星平板新品品鉴会。会上，三星正式发布了Galaxy Tab S5e和Galaxy Tab A (2019,10.1英寸)国行版。

今日，三星GALAXY盖乐世官微宣布，Galaxy Tab S5e正式开启预约，将于6月14日开始发售。



三星宣布Galaxy Tab S5e开启预售

据了解，三星Galaxy Tab S5e正面采用了一块10.5英寸Super AMOLED屏幕，屏占比为84.8%，分辨率达到了2K级别，且亮度最高能够达到500nit，同时还拥有超高的高对比度以及色彩还原度。该机还主打轻薄设计，采用了金属一体化机身，厚度仅为5.5mm，同时也只有400g重量。



三星Galaxy Tab S5e主打轻薄设计

核心配置方面，三星Galaxy Tab S5e搭载了高通骁龙670处理器，最高支持6+128GB存储组合；内置7040mAh电池，支持最长14.5小时连续视频播放；相机配置为后置1300万+前置800万像素的组合；同时支持面部与侧边指纹双识别方案。



三星Galaxy Tab S5e拥有出色的音频效果

此外，三星Galaxy Tab S5e还拥有四个由AKG调教的扬声器，分别位于平板四角出，左右声道还可根据握持方向自动变换，支持杜比全景声音效。同时，还支持DeX模式，可无需连接显示器直接开启。可以兼顾影音娱乐与轻度办公使用。

售价方面，三星Galaxy Tab S5e提供有通话版与WIFI版可供选择，机身配色有鎏砂金、铂光银、锡墨黑三种颜色，首发售价为2999元起。

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