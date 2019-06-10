中国移动公布携号转网项目设备采购结果

中关村在线消息：据媒体报道，中国移动近日公开发布了一份《中国移动2019年携号转网项目设备集中采购——单一来源采购信息公告》。公告显示，华为、中兴、诺基亚、爱立信等多家公司中标。



中国移动携号转网项目设备集中采购公告

中国移动表示，本次集中采购设备用于携号转网项目的实施，将改造290套现网HSS/HLR，改造197套现网短信中心，改造150套现网短信网关，改造51套现网彩信中心，改造329套VPMN SCP，改造4套广东关口局融合MGCF，建设55套NP MSC和52套NP HSS/HLR。



携号转网业务将在全国范围内实施

其实携号转网这一业务最早在2010年就开始实施了，当时天津和海南率先开展了携号转网试点。但是该业务一直没能在国内大范围开始启用。知道今年3月，工信部部长苗圩表示：“年底之前实现所有手机用户自由携号转网。”才算正式意味着携号转网业务终于要在全国范围内实施。



三大运营商都在积极部署携号转网项目

此前，中国联通和中国电信也都先后公布了携号转网项目设备集中采购公告。随着此次中国移动携号转网项目设备集中采购项目完成，我国得全面携号转网项目也即将落地。你会考虑把自己的手机号码转移到其他运营商吗？

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