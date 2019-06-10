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    特斯拉Model S运动版曝光：续航超600km

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据媒体报道，近日有人放出了一款特斯拉Model S运动版车型的渲染图，并表示新车将会在今年9月份正式发布。据悉，新车预计最大续航里程可达400英里（约为644km）。

    特斯拉Model S运动版曝光：续航超600km
    特斯拉Model S运动版渲染图

    外观方面，Model S运动版的整体设计相较于普通版会更加激进、大胆。从曝光的渲染图来看，新车的前脸采用上下分体式格栅造型，并换装了全新回旋镖式LED灯带；新车在侧面运用了较多的线条的设计，大幅增加整车的层次感，内凹式轮毂也使其更具美感；车尾为全新溜背式设计，细长的L型尾灯与前大灯形成呼应，下方保险杠还装配炭黑网状散热孔。

    特斯拉Model S运动版曝光：续航超600km
    特斯拉Model S运动版渲染图

    内饰方面，Model S运动版采用了全新的多功能方向盘和液晶仪表盘，并配备了曲面设计的液晶中控显示屏幕，整体的风格都更加迎合年轻人消费者得喜好。

    特斯拉Model S运动版曝光：续航超600km
    特斯拉Model S运动版内饰渲染图

    以目前特斯拉的经营状况来看，其确实需要一款全新的更有竞争力的产品来吸引更多的消费者。不知该款新车能否扭转些许特斯拉的现状。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉Model S运动版曝光：续航超600kmhttp://news.zol.com.cn/718/7189317.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7189317.html report 837 中关村在线消息：据媒体报道，近日有人放出了一款特斯拉Model S运动版车型的渲染图，并表示新车将会在今年9月份正式发布。据悉，新车预计最大续航里程可达400英里（约为644km）。特斯拉Model S运动版渲染图外观方面，Model S运动版的整体设计相较于普通版会更加激进、大...
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