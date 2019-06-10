特斯拉Model S运动版曝光：续航超600km

中关村在线消息：据媒体报道，近日有人放出了一款特斯拉Model S运动版车型的渲染图，并表示新车将会在今年9月份正式发布。据悉，新车预计最大续航里程可达400英里（约为644km）。



特斯拉Model S运动版渲染图

外观方面，Model S运动版的整体设计相较于普通版会更加激进、大胆。从曝光的渲染图来看，新车的前脸采用上下分体式格栅造型，并换装了全新回旋镖式LED灯带；新车在侧面运用了较多的线条的设计，大幅增加整车的层次感，内凹式轮毂也使其更具美感；车尾为全新溜背式设计，细长的L型尾灯与前大灯形成呼应，下方保险杠还装配炭黑网状散热孔。



特斯拉Model S运动版渲染图

内饰方面，Model S运动版采用了全新的多功能方向盘和液晶仪表盘，并配备了曲面设计的液晶中控显示屏幕，整体的风格都更加迎合年轻人消费者得喜好。



特斯拉Model S运动版内饰渲染图

以目前特斯拉的经营状况来看，其确实需要一款全新的更有竞争力的产品来吸引更多的消费者。不知该款新车能否扭转些许特斯拉的现状。

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