三星Note 10下边框厚度曝光：大幅缩窄

中关村在线消息：三星在发布完今年的S10以及S10+之后就一直在准备Note系列新机，随着时间的推移，关于三星Galaxy Note 10的爆料越来越多。近日国外爆料大神Onleaks在推特上公布了一组三星Galaxy Note 10与其他机型的下巴宽度对比数据。



Onleaks表示Note10下边框厚度为4.1mm

Onleaks表示，三星Galaxy Note 10的下巴宽度为4.1mm，介于iPhone XS的3.9mm与三星Galaxy S10的4.9mm之间。从数据上可以看出，三星Note 10的下边框厚度相较于上半年的S10系列有了进一步缩窄，仅次于iPhone XS系列，而且两者的差距非常小。这也是目前安卓手机阵营中最好的成绩。



网曝Galaxy Note 10上手图片

根据此前的爆料，三星Galaxy Note 10不只是下巴后的有了大幅提升，屏幕四周的各个边框都有进一步收窄，虽然依旧采用S10系列上的挖孔屏设计，但是把S10上最惹人争议的摄影头位置从右边挪到了正中。



网传三星Galaxy Note10背部设计渲染图

另外，此次三星还将会推出6.5英寸、6.7英寸两种屏幕的Note 10机型，相机规格相同且均支持屏下指纹，6.7英寸的Note10将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头。这两者的差别在于6.7英寸机型将配备后置TOF镜头。

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