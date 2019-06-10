谷歌Pixel 4上手视频曝光：前后均为双摄

中关村在线消息：此前有消息称，谷歌新一代旗舰机型Pixel 4系列将会在今年10月份发布，并且会率先搭载Android Q正式版。近日，知名数码爆料人Slashleaks在网上放出了一组谷歌该机的上手视频曝光图。



网曝Google Pixel 4上手视频截图

图片显示，谷歌Pixel 4的外观方面与之前曝光的渲染图几乎一致。其正面采用了挖孔屏的方案，且前摄为双摄组合，位于屏幕右上角。此外，从图片中可以看出，该机屏幕的左右边框以及额头的部分都进一步缩窄，但下巴部分相对较宽。



网曝Google Pixel 4上手视频截图

此外，Pixel 4还将搭载后置双摄。同时该机还拥有上下双扬声器，手机右侧是电源键和音量键，由于没有后置指纹识别，该机有可能搭载前置指纹识别与侧面指纹识别。



网曝Google Pixel 4系列设计图

根据之前的消息，Pixel 4系列将搭载高通骁龙855旗舰处理器，配备4GB和6GB两种RAM规格可供选择；而Pixel 4将继续采用后置单摄方案，Pixel 4 XL则会搭载后置双摄。

（本文图片来自网络）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel 4上手视频曝光：前后均为双摄http://news.zol.com.cn/718/7188884.html